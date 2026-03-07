En Santa Elena se arriesgan a cruzar en vías colapsadas

Los comuneros demoran más en conseguir los alimentos y medicinas

El fuerte invierno que azota a la provincia de Santa Elena mantiene en alerta a decenas de comunidades rurales que luchan por no quedar incomunicadas.

En varios sectores, las carreteras han colapsado por la fuerza de los ríos y las intensas lluvias, obligando a los comuneros a arriesgar sus vidas para poder salir en busca de alimentos, medicinas o simplemente para cumplir con sus labores diarias.

La situación es crítica en varias vías rurales. Una de ellas es San Rafael - Chanduy, donde el asfalto cedió ante la fuerza de la corriente y el tránsito vehicular quedó completamente interrumpido.

En el ingreso a la comuna Salanguillo, el río arrasó con una parte del puente Bailey. La vía Las Balsas - Ceibitos también fue afectada por el temporal.

Algunos moradores cruzan a pie los tramos dañados y otros se aventuran en vehículos livianos, esperando que el nivel del agua lo permita.

“Estamos siendo muy afectados por el invierno. Tenemos que hacer hasta lo imposible para salir y abastecernos de alimentos y medicinas. Esperamos que las lluvias disminuyan pronto”, expresó el comunero Alfredo Malavé.

Más tiempo de viaje y más gasto

En San Rafael, para llegar hasta el puerto de Chanduy, los habitantes deben tomar un largo desvío por la vía Santa Elena - Guayaquil, lo que implica más tiempo de viaje y más gasto en pasajes.

“Se pierde mucho más tiempo y el pasaje cuesta más. No queda de otra, porque contra la naturaleza no se puede”, comentó el poblador Samuel Ascencio, para resumir las penurias que enfrentan.

