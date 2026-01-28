Observatorio Ciudadano convoca audiencia por crisis en ríos y agua en Guayaquil

La actividad busca exigir transparencia en la gestión de Emapag e Interagua y responder a denuncias sobre contaminación

Pronunciamiento. César Poveda, coordinador legal del Municipio de Guayaquil, respondió a la Asamblea por el anuncio de auditorías. Dijo que todo es “un show político”.

Este jueves 29 de enero, el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil llevará a cabo una audiencia pública en defensa del agua y los cuerpos hídricos de la ciudad y la provincia. La convocatoria fue anunciada por César Cárdenas, director del Observatorio, quien enfatizó la urgencia de la intervención de la Contraloría ante denuncias sobre contaminación permanente en los ríos Daule y Guayas.

“Es fundamental la intervención de la Contraloría, porque se ha denunciado de manera constante que los ríos Daule y Guayas están siendo contaminados permanentemente”, afirmó Cárdenas a EXPRESO. Además, señaló que “ríos y esteros están siendo contaminados por empresas y por alcantarillado sanitario. Es necesario fiscalizar la gestión ambiental y el uso de recursos, pero ya”, sentenció.

Cárdenas denuncia contaminación de ríos y gestión deficiente de Emapag

Cárdenas también cuestionó la gestión de Emapag, empresa municipal de agua potable y alcantarillado. Según él, la entidad ha actuado más como defensora de Interagua, la concesionaria privada, que como fiscalizadora del servicio. “No ha sido supervisada adecuadamente. Más bien parece una oficina de Interagua para defenderse. ¿Qué intereses tiene? Ahora parece que el alcalde está más del lado de estas empresas que de los ciudadanos”, criticó.

La convocatoria del Observatorio se da en un contexto de tensión política y social sobre el suministro de agua en Guayaquil. La semana pasada, EXPRESO informó que la Asamblea Nacional aprobó una resolución que exhorta a la Contraloría a realizar auditorías especiales a Emapag e Interagua, tras denuncias ciudadanas sobre cortes de agua, turbiedad y descargas industriales en los ríos que abastecen a la ciudad. El Municipio calificó la medida como “inconstitucional” y parte de un enfrentamiento político entre autoridades locales y nacionales.

En Guayaquil, según un informe oficial, más de 90 industrias operan cerca de los ríos Daule y Guayas, lo que, según expertos del Observatorio Ciudadano y especialistas en temas ambientales, contribuye a la contaminación de estos cuerpos hídricos. Vertidos industriales, sumados al manejo del alcantarillado sanitario, generan preocupación por la calidad del agua potable y el impacto ambiental en la provincia, aumentando la urgencia de una auditoría y fiscalización rigurosa de las autoridades competentes.

La ciudadanía asegura que de forma recurrente se perciben malos olores en los distintos cuerpos hídricos de la ciudad. Miguel Canales

Respuesta del Municipio y cumplimiento de la norma INEN 1108

En paralelo, el pasado 27 de enero y como publicó previamente EXPRESO, el Municipio de Guayaquil informó que una investigación promovida por la Defensoría del Pueblo concluyó que el agua potable cumple con la norma INEN 1108, el estándar nacional que regula los parámetros necesarios para que el agua sea apta para consumo humano. Según el Cabildo, los análisis incluyeron informes técnicos y resultados de laboratorio de diversas entidades competentes, y no se encontró evidencia de incumplimientos de la normativa vigente.

“La norma INEN-1108 es la referencia oficial que utilizan las autoridades de control para evaluar la potabilidad del agua en Ecuador”, explicó el Municipio. La regulación fija límites máximos para parámetros microbiológicos, físicos y químicos, tanto inorgánicos como orgánicos.

El Municipio agregó que el muestreo y control de la calidad del agua se realiza de manera permanente y bajo un esquema de verificación cruzada, con análisis de laboratorios acreditados, incluyendo ESPOL, laboratorios privados especializados, Emapag e Interagua. Xavier Salem, presidente del directorio de Emapag, detalló que se ejecutan más de 6.700 muestras al año para verificar la calidad del agua potable, más de 1.340 para aguas servidas y 100 muestreos de agua cruda. También recordó a los ciudadanos que deben mantener limpias sus cisternas, ya que esto influye directamente en la calidad del agua que llega a los hogares.

El informe de Defensoría del Pueblo al que tuvo acceso EXPRESO enfatizó que, al no existir soportes técnicos que demuestren incumplimientos de la norma INEN 1108, no se puede afirmar que el agua potable que reciben los ciudadanos sea “insegura”. Subrayó que las evaluaciones deben basarse en análisis científicos y parámetros oficiales.

En este contexto, la audiencia pública del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos buscará:

Informar a la ciudadanía sobre la calidad del agua y la contaminación de ríos y esteros.

Exigir transparencia y fiscalización en la gestión de Emapag e Interagua.

Recoger denuncias ciudadanas y generar recomendaciones sobre la protección de los cuerpos hídricos.

La actividad también servirá como un espacio para que los ciudadanos expresen sus inquietudes y reciban respuestas directas de las autoridades competentes, fortaleciendo la supervisión ciudadana y la gestión ambiental en Guayaquil.

Para Claudia Moreno, habitante de Samanes, más allá de lo que diga el Municipio sí urge que Emapag e Interagua sean fiscalizadas. "Siempre han hecho las cosas a su manera, el servicio que dan y sobre todo los constantes cortes de agua y la turbiedad con la que recibimos en ocasiones el servicio, sí da mucho que hablar. Estoy de acuerdo con que se fiscalice a las entidades. Es necesario. No debería preocuparles mucho, ¿no?. Si tienen todo en regla y sus procesos son adecuados, deberían dar paso a que se dé ese control", señaló.

De forma similar opinó Sandra Toledo, residente de la ciudadela Guayacanes, una de las zonas afectadas por el olor que emanan las lagunas de oxidación de Guayacanes-Samanes. "Dicen que con la planta de aguas residuales Los Merinos esos malos olores se irán. Pero, ¿será suficiente? Llevamos años con esa molestia, ha sido una denuncia histórica. Y a la final, poco se ha hecho. Aun cuando años atrás el tema llegó a la Asamblea, quedó en nada. Que todo estaba bien, dijeron. Incluso cuando la fetidez se percibía en algunos barrios del norte e incluso en zonas de La Puntilla, en Samborondón", recordó.

