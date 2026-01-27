Álvarez: "Guayaquil se niega a arrodillarse ante los barcos bananeros del narco"

El alcalde de Guayaquil denunció el tráfico de drogas y mafias en puertos ecuatorianos, la impunidad y la crisis en seguridad

Aquiles Álvarez aseguró que Guayaquil enfrenta una escalada de violencia y corrupción que amenaza la seguridad de sus habitantes.

Mientras se acerca su juicio por el caso Triple A, programado para el 31 de enero, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció una escalada de violencia y corrupción en la ciudad. La tarde de este 27 de enero afirmó que drogas, mafias y precursores de fentanilo circulan libremente por los puertos, y que los ataques de narcopolítica y terrorismo han puesto en riesgo a la población. Álvarez advirtió que esta situación podría convertir ciudades enteras en “escenarios de zombis en muy poco tiempo”.

Alerta sobre cocaína y fentanilo en puertos ecuatorianos

En un video de poco más de once minutos, Álvarez relató que, en recientes operativos, se encontraron quintales de drogas en propiedades de familias poderosas con protección de altos niveles políticos, pero que estos "tóxicos desaparecieron" sin explicación, mientras los detenidos fueron liberados. “Todo está en el expediente. Todos los presos fueron liberados y la policía no obtuvo cooperación de los registradores de propiedad. El silencio es cómplice con la mafia”, aseguró.

El primer edil también denunció la existencia de alianzas entre narcopolítica y terrorismo, que llegaron a colocar bombas en sectores de alto tránsito y provocaron la pérdida de vidas de personas inocentes. Según Álvarez, las acciones delictivas solo se detuvieron tras denuncias públicas sobre vínculos de la mafia con altas esferas del poder, mientras que ningún plan de política criminal ha logrado avanzar.

Las alianzas de la narcopolítica se entrelazan con el terrorismo. Llegaron al extremo de intentar convertir a Guayaquil en Damasco. Aquiles Álvarez alcalde de Guayaquil

Criticó duramente el Plan Fénix, diseñado para combatir el narcotráfico, y aseguró que se desmoronó “en el preciso instante en que aumentaron el 15% del IVA”. Los recursos recaudados, señaló, nunca se destinaron a combatir la criminalidad, y el gobierno de Daniel Novoa bloquea investigaciones, dilata procesos judiciales y persigue a periodistas que intentan destapar actos de corrupción. “Tenemos un Poder Judicial corroído hasta el fondo por el virus de la mafia”, afirmó, recordando amenazas a jueces antimafia y liberaciones de criminales internacionales pese a pedidos de extradición.

Salud pública al borde del colapso

La crisis no se limita al crimen. Álvarez denunció fallas graves en la salud pública, con hospitales sin insumos básicos, déficit de personal y brotes de tuberculosis y lepra que podrían propagarse. “Ya hay un caos en el Hospital de Infectología, donde ni siquiera existen tanques de oxígeno para los casos que se multiplican. Nuestros médicos y enfermeros trabajan en condiciones deplorables y con sueldos bajos”, señaló.

Crítica al gobierno y llamado a la unidad ciudadana

Lejos de callarme, visitaré las embajadas para exponer la verdad sobre narcotráfico, crimen organizado y el poder político en Ecuador. Aquiles Álvarez alcalde de Guayaquil

Pese a la crítica al gobierno central, el alcalde destacó los resultados de su gestión: reducción de delitos en más del 70% en zonas con estaciones de acción segura, creación de la unidad de víctimas especiales, protección legal gratuita a víctimas de violencia y recuperación de espacios públicos, escuelas deportivas y programas para personas con discapacidad. “Guayaquil se niega a arrodillarse ante los barcos bananeros del narco. No me voy a callar”, afirmó.

Álvarez advirtió que los efectos del narcotráfico, la corrupción y la ineficiencia del Estado ya se sienten en la vida de los ciudadanos. Según el alcalde, la criminalidad supera 335 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras los casos de abuso sexual y consumo de drogas de diseño en jóvenes han triplicado los niveles previos. Por eso, anunció que llevará sus denuncias ante embajadas y organismos internacionales, exponiendo evidencia sobre narcotráfico, corrupción y crimen organizado.

“Soy hijo de una ciudad que nunca le tuvo miedo a piratas ni a degenerados de baja ralea. Yo no puedo rendirme. Sigamos resistiendo. Esta nube de tragedias y este gobierno patético no serán eternos”, concluyó, reafirmando su compromiso con Guayaquil y la ciudadanía.

