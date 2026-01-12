"A ver si en una de estas se va Godoy": la ironía de Aquiles Álvarez con la Metrovía

El alcalde de Guayaquil usó la entrega de nuevos buses para bromear con el retiro del titular de la Judicatura

Aquiles Álvarez comentó con ironía la entrega de nuevos buses de Metrovía para la Troncal 1.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, utilizó la llegada de seis nuevas unidades para la Troncal 1 de la Metrovía como plataforma para lanzar una nueva crítica política. Este 12 de enero, a través de su cuenta de X, sugirió con ironía que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, debería utilizar uno de los buses para "irse a su casa".

¿Qué dijo Aquiles Álvarez sobre Mario Godoy?

La tarde de este lunes, el sistema Metrovía anunció la incorporación de seis buses nuevos para la ruta Guasmo – Río Daule, sumando un total de 25 unidades renovadas, según la entidad encargada, con mayor capacidad y tecnología.

El alcalde Álvarez citó esta publicación oficial para enviar un mensaje directo en medio de la crisis institucional que atraviesa la justicia. "Siguen llegando nuevas unidades. A ver si en una de estas se termina yendo Godoy a su casa", escribió el burgomaestre.

Siguen llegando nuevas unidades.

A ver si en una de estas se termina yendo Godoy a su casa. 😂😉 https://t.co/00uiEcLcV2 — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) January 12, 2026

El comentario se suma a una serie de fricciones públicas entre la autoridad local y el titular de la Judicatura, en un contexto donde el CAL dio paso al juicio político contra Mario Godoy por presuntas presiones a jueces anticorrupción.

¿Cuál es el contexto de la tensión política?

Días atrás, Álvarez cuestionó duramente el papel de la Asamblea Nacional y de su presidente, Niels Olsen, respecto al tratamiento de las denuncias contra Godoy. El alcalde ha calificado la comparecencia de Godoy ante el Legislativo como un espacio donde se le permitió "difamar" sin debate, e incluso anunció un viaje a Quito para exigir su propia comparecencia ante el Pleno.

Álvarez ha expresado públicamente su preocupación por la institucionalidad, alineándose con las críticas sobre la permanencia de autoridades judiciales cuestionadas.

Mientras tanto, en el ámbito local, la llegada de los buses busca responder a las demandas ciudadanas de un transporte digno.

