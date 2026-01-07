Mario Godoy copia literalmente el discurso de Daniel Noboa y sus trolls

Análisis| Godoy habló reiteradamente del supuesto pacto para sacarlo del cargo entre el correísmo y el exgobierno de Lasso

Ante la Asamblea, Godoy repetía frases que también emplean los trolls del Gobierno de Noboa para hablar del supuesto pacto entre el correísmo y exfuncionarios de Guillermo Lasso y Lenín Moreno.

Resulta perfectamente posible, incluso sin que suene a teoría de conspiración, decir que Mario Godoy mantuvo una reunión de coordinación con operadores del Gobierno de Daniel Noboa para redactar el discurso antes de su presentación del lunes en la Asamblea.

Un discurso según el cual existe un acuerdo entre el correísmo, las fuerzas políticas del expresidente Guillermo Lasso y María Paula Romo, exministra de Gobierno de Lenín Moreno, para sacarlo del cargo y tomarse la justicia.

Y es que lo que dijo el presidente del Consejo de la Judicatura en su intervención (por cierto, pletórica de cinismo y prepotencia) es idéntico a lo que desde hace semanas venía gritando la maquinaria de trolls del gobierno, sus voceros y sus asambleístas: que todo el escándalo que estalló contra Godoy, por su más que aparente apoyo a causas legales de narcotraficantes, es parte de un oscuro plan de correístas, lassistas y exfuncionarios de Lenín Moreno para sacarlo del cargo y quedarse con el control de la justicia.

Fue tan calcado el discurso del Gobierno y sus trolls, tanto en contenido como en forma, que es perfectamente posible y legítimo sospechar que haya existido una coordinación entre Godoy y los operadores del régimen de Noboa.

Noboa reapareció en sus vacaciones

Incluso el presidente ha lanzado mensajes en las últimas horas que se alinean con la narrativa que Godoy desplegó en la Asamblea y que los trolls amplificaron en redes sociales. Noboa, en una publicación en la red social X, difundió una fotografía en la que aparece la correísta Mónica Palacios en una reunión familiar con Eitel Zambrano, quien acaba de renunciar a la dirección de CREO, el partido de Guillermo Lasso.

Tiene que botar a ese editor que ni el zapato le borra 😂 https://t.co/Y6h4ydpLJ4 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 6, 2026

La imagen fue replicada por la central de trolls del Gobierno, dirigida (según se conoce) por Michele Sensi-Contugi, director del Servicio de Inteligencia. En círculos políticos ya se sabía que ambos mantenían una relación sentimental, pero la fotografía apareció precisamente cuando se buscaba apuntalar la tesis del supuesto acuerdo entre correísmo y lassismo para sacar a Godoy de la Judicatura. Bonita coincidencia.

La actuación de los trolls del régimen es también altamente sintomática de una posible coordinación entre el Gobierno, Godoy y hasta quién sabe si el propio presidente. La cuenta @LaGuiaEc_, por ejemplo, publicó la foto de Zambrano con Palacios y afirmó que este es “pareja de la socialista correísta Mónica Palacios”.

Los mensajes contra Alexandra Villacís

En los días posteriores al estallido del escándalo, la misma cuenta difundió que los hospitales de Manabí habrían sido entregados a Zambrano durante el mandato de Lasso. Y que la alterna de Godoy, Alexandra Villacís (quien lo reemplazaría en caso de renuncia), fue subsecretaria de Puertos en ese mismo Gobierno.

Godoy, durante su intervención, habló reiteradamente de este supuesto acuerdo para sacarlo del cargo. Señaló, por ejemplo, que la relación entre el correísmo y otrora funcionarios del Gobierno de Lasso se evidenciaría en que la asambleísta correísta Viviana Veloz habría “evaporado” juicios políticos contra ministros de Lasso durante la Legislatura anterior, cuando fue presidenta de la Asamblea, aunque omitió decir que fue ella quien articuló el juicio político al propio expresidente que luego llamó a muerte cruzada.

“Con Veloz se generó impunidad para ministros del expresidente Guillermo Lasso a través de la Comisión de Fiscalización”, sostuvo Godoy.

Godoy apuntó a Aquiles Álvarez

Así definió el supuesto acuerdo en su contra: “Señores, aquí no hay conflicto de intereses del presidente de la Judicatura; lo que hay es un interés de ciertos grupos políticos en tomarse la justicia para repartir impunidad”. En su afán por vincular al régimen de Lasso en este presunto complot, Godoy también arremetió contra Diego Ordóñez, exfuncionario de ese Gobierno, y contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a quien acusó de haber enviado un emisario al Consejo de la Judicatura para negociar la dilatoria de una audiencia por el caso de tráfico de combustibles.

Godoy, sin embargo, no explicó por qué no denunció oportunamente a la Fiscalía a ese emisario. ¿Lo hizo solo de cara a la audiencia del lunes en la Asamblea? Dirigiéndose a los correístas, afirmó: “Este es el daño que causan grupos políticos desesperados por el poder, a fin de tapar sus cosas y dejar en la impunidad sus actos. Ustedes, la bancada de RC, y el señor Guillermo Lasso tienen mucho que explicar”.

Godoy, los voceros y los trolls de Sensi-Contugi no mencionan, eso sí, las relaciones que hay entre miembros del actual Gobierno con el de Guillermo Lasso. No dicen nada, por ejemplo, de que la otrora fanática del correísmo Marcela Holguín es ahora directora de los medios públicos; que el actual presidente de la Asamblea, Niels Olsen, fue ministro de Turismo de Lasso; que la asambleísta noboísta Valentina Centeno fue funcionaria de Lasso; o que el asesor estrella de Noboa, Fausto Jarrín, fue abogado de Rafael Correa.

La coincidencia entre el discurso de Godoy y el del Gobierno desde que estalló el escándalo es tan grosera que resulta imposible no atar cabos: usan los mismos tópicos y el mismo tono.

