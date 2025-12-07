HealthBird: ¿ya despidió Noboa a Neira Hanze? |Por Roberto Aguilar

Análisis |Las explicaciones de Neira Hanze sobre el escándalo del sistema de Salud son una tomadura de pelo intolerable

Las explicaciones de Neira Hanze sobre el escándalo del sistema de Salud son una tomadura de pelo intolerable.

“No es un contrato, es un convenio comercial”. Lo dijo José Julio Neira Hanze para quien quiera creérselo: en este caso, para el periodista Carlos Vera, en cuyo programa "Vera a su manera” despachó estas insólitas declaraciones.

“No es un contrato, es un convenio comercial”: así es como el secretario general de Integridad Pública, director encargado de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), director general encargado del Servicio de Compras Públicas (SERCOP) y director del Servicio Nacional de Integridad para el Sector Minero pretende resolver el escándalo HealthBird: con juegos de palabras.

En ese intento, termina por desmentir al propio presidente de la República, que habló -él sí- de un contrato. Porque “contrato” y “convenio comercial”, hay que ser serios, son la misma vaina. Neira deja desprotegido a su presidente y ensaya una fuga por las ramas más altas: deberían echarlo.

Neira se ha mandado a confeccionar una chaquetilla de tipo estudiantil en cuyo brazo izquierdo, a la misma altura a la que los militares ostentan sus insignias y galones, ha hecho bordar los logotipos de los cuatro organismos que preside (incluso aquellos de los que nomás está encargado: debe considerar bastante definitivos sus encargos o demasiado desechable su chaqueta); en el pecho, el logotipo de “El nuevo Ecuador”; y, sobre el logotipo, su nombre, con la tipografía oficial de la propaganda noboísta. Nomás faltaría agregar, por cada directorio que preside (al menos siete), una flor. Cuando esto haya terminado podrá vender la prenda en Mercado Libre como un símbolo de su propia frivolidad: 10 ‘dólar’.

“No es un contrato, es un convenio comercial”. Uno en el que HealthBird no es una empresa: es una sociedad de beneficencia que ayuda a países del tercer mundo como el nuestro. Por “cero dólares”. Así dice y repite Neira Hanze: “cero dólares”. Que el entrevistador más afilado y sagaz de la televisión ecuatoriana, el hombre que ha sido capaz de incomodar con sus penetrantes preguntas a los políticos más perspicaces de los últimos 40 años, termine tragándose semejante ficción sin plantear media repregunta siquiera, es un síntoma del estado en que se encuentra nuestra democracia. No es extraño que el mismo funcionario se dedique a perseguir, forjando documentos incluso, a los medios que sí le repreguntan. Este Diario, por ejemplo.

Las oficinas de HealthBird, según el registro de su dirección. JOSÉ LUIS CALDERON/EXPRESO

"No es un contrato de compra pública, es solo un levantamiento de información"

“Déjame estudiar cuáles son tus necesidades para ver cómo se puede ayudar en la transformación digital”. Así le dijo HealthBird al Ecuador según las palabras figuradas que Neira Hanze le atribuye. Por “cero dólares”. Eso, por supuesto, “no es un contrato de compra pública, es sólo un levantamiento de información”. Es decir: “no hay nada adjudicado”. “El día (en) que exista un proceso de compra pública para la transformación digital, va a seguir cada paso…”.

Aquí lo interrumpe Carlos Vera para manifestar su acuerdo con la explicación precisamente cuando el desarrollo de las ideas conducía al desenlace inevitable, a saber: que el día en que exista un proceso de compra pública, la adjudicación será sin duda para HealthBird, que ya tiene el diagnóstico exacto de las necesidades, para hacer la cual fue designado a dedo desde el día uno.

Porque incluso tragándose la fantasía que Neira Hanze pretende venderle al país (y se la vende a algunos) es imposible no identificar la trampa. Más aún cuando se contrasta sus palabras con los hechos conocidos e incontrovertibles. Y de esos hay algunos.

Hecho incontrovertible número 1: el proceso para la transformación digital del sistema de salud del IESS (es un decir: HealthBird no tiene ni la más remota capacidad para hacer tal cosa) ya fue adjudicado y se encuentra en la fase precontractual, bajo la modalidad de régimen especial.

Cuenta con informe de necesidad, autorización para iniciar la consultoría, estudio de mercado, proforma enviada por CNT (que es el organismo público con quien se realiza el contrato y que, a su vez, selecciona a HealthBird como socio estratégico), pronunciamiento favorable de la procuraduría del IESS y -esto es importante y Neira Hanze se olvida de contar- informe de viabilidad de compras públicas firmado el 17 de noviembre.

Hecho incontrovertible número 2: todos los documentos relacionados con esta fase precontractual en la que se encuentra el proceso deberían constar (y no constan) en la plataforma de compras públicas: los términos de referencia, las certificaciones presupuestarias (es decir, la constancia de que el IESS cuenta con los fondos), el plan anual operativo en el que se garantiza la pertinencia de lo que se está contratando, el informe de necesidad, la autorización del gasto…

Hecho incontrovertible número 3: para establecer el monto del contrato, el IESS abrió tres procesos de recepción de proformas, dos de los cuales fueron dados de baja sin ninguna explicación oficial: en ellos recibieron propuestas de entre 9 y poco más de 20 millones de dólares, incluyendo una de la empresa pública de la Escuela Politécnica.

La tercera vez que abrieron el proceso lo hicieron por sólo 24 horas y recibieron una sola propuesta: la del CNT, con HealthBird de por medio, por 37,7 millones de dólares. Esa es la que decidieron aceptar y que fue anunciada por el amigüi y abogado de Daniel Noboa, el presidente del IESS que tendió un puente entre ese organismo y las clínicas de su papá, Édgar Lama von Buchwald, un día antes de renunciar a su cargo.

Principios de la contratación pública

Hecho incontrovertible número 4: esta idea de que HealthBird mantiene un “convenio comercial” para hacer, por “cero dólares” un diagnóstico de las necesidades del sistema de salud, se contradice con los más elementales principios de la contratación pública ecuatoriana, según los cuales el único que puede levantar un registro de sus propias necesidades es la entidad contratante. Lo contrario sería anticipar una contratación a dedo, como en efecto está ocurriendo en este caso.

Hecho incontrovertible número 5: el mapa de las contrataciones para poner en marcha sistemas de agendamiento de citas para los hospitales del IESS y del Ministerio de Salud es más intrincado que el laberinto del Minotauro.

Hay un contrato entre Salud y CNT, anunciado en un show a toda madre montado en marzo pasado, con Lama von Buchwald como ministro, Roberto Kury como director del CNT y HealthBird como socio estratégico, que debía entrar en funcionamiento de inmediato (a más tardar en junio), pero que hasta ahora no existe y cuyo costo permanece en el más inexplicable secreto (CNT Salud+, se llamaba); otro, por 7,2 millones de dólares, firmado en noviembre pasado entre los mismos actores institucionales a pesar de la existencia del anterior; un tercero, esta vez con el IESS y CNT, anunciado en julio, por 6,9 millones; y, finalmente, el gran convenio promovido por Lama antes de su salida del IESS, por 37,7 millones, que contempla el manejo total del sistema de salud e incluye también el agendamiento de citas. Si todos entraran a funcionar al mismo tiempo, sería un caos. Si solo uno, sería un derroche.

Quito. HealthBird Ecuador funciona en la oficina 1001 del Edificio La Previsora, aunque casi no hay presencia de personal. Sara Ortiz / Expreso

Hecho incontrovertible número 6: HealthBird es una empresa escurridiza, por decir lo menos. Sus tres direcciones en Miami registradas en documentos oficiales son, como pudo comprobar este Diario, falsas. Con tanta bulla que ha levantado su nombre, es curioso que no haya decidido hacer una aparición pública para aclararlo. “Ellos están en Estados Unidos felices, viviendo su vida, viendo cómo aquí desmadran su marca”, dice cínicamente Neira Hanze ante la complacencia de su entrevistador.

Bueno, quizás no deberían estar tan felices. A lo mejor podrían dar la cara para desmentir tanto desmadre. Tampoco se han pronunciado sus representantes en el Ecuador: David Urquizo, el gerente, y los inversionistas principales: Juan Mario Jalil Perna y Juan Mario Jalil Faggioni, cuya pauta ayudó a mantener con vida a uno de los medios digitales de Alvarado Campi. ¿Alguien puede imaginar una empresa seria de salud, de las que operan en el Ecuador, que tras 15 días de escándalo mediático ni siquiera emita un boletín de prensa para decir esta-boca-es-mía?

Hecho incontrovertible número 7: entrevistado en mayo de este año por el canal televisivo del gobierno, Ecuador TV, el gerente de HealthBird Ecuador, David Urquizo, anunció triunfalmente lo que por entonces era la versión oficial de sus actividades: que estaba a punto de salir a la luz el sistema de agendamiento de citas contratado por el ministerio de salud y que ya estaban trabajando en la siguiente fase, que implicaba el manejo de todo el sistema hospitalario.

Es decir: lo mismo que habían celebrado las autoridades del gobierno y del CNT durante el lanzamiento de marzo y que, más recientemente, promocionó el propio presidente Daniel Noboa, a quien Neira Hanze ha salido a desmentir sin complejos. En otras palabras: eso de que HealthBird no está haciendo otra cosa que levantamiento de información es mentira.

Hecho incontrovertible número 8: las únicas noticias que tenemos de las actividades internacionales de HealthBird provienen de dos fuentes nada independientes: la primera es una información aparecida en el portal PR Newswire, una de las principales plataformas mundiales de distribución de boletines de prensa, en la que se anuncia el inminente crecimiento regional de la compañía gracias a las inversiones de los Jalil; la segunda es una publicación pagada (así se identifica) en el portal Yahoo Finance, donde la empresa declara sus expectativas de firmar contratos por 150 millones de dólares con el gobierno ecuatoriano en los próximos cinco años. Convenio comercial por cero dólares mis polainas.

“Ya te lo aclaré, ya está”, le dijo Neira Hanze a Carlos Vera: con esto “se baja la cortina de humo que han implantado” (Neira tiene dificultades para entender el concepto de “cortina de humo”: no se da cuenta que la única existente en este y otros casos es la suya).

