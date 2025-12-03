Oficinas de HealthBird en Quito y Miami: el vacío que halló EXPRESO en sus sedes

EXPRESO verificó cuatro direcciones de la tecnológica, aliada de CNT, en Quito y en EE.UU.

Quito. HealthBird Ecuador funciona en la oficina 1001 del Edificio La Previsora, aunque casi no hay presencia de personal.

Las preguntas se acumulan mientras HealthBird y las autoridades guardan silencio. EXPRESO realizó este 3 de diciembre dos recorridos, en Quito y en Miami, para verificar la existencia y operación de las instalaciones de la empresa tecnológica estadounidense, presentada en Ecuador como “socia de Google”, aunque no existen registros de dicha alianza relación.

En Quito, HealthBird Ecuador funciona en la oficina 1001 del edificio La Previsora, en la avenida Naciones Unidas, en pleno hipercentro financiero.

A las 14:20 las oficinas lucían casi vacías y en absoluto silencio. Solo una asistente se presentó y, tras solicitar una entrevista con David Urquizo Tapia, gerente general, dijo que trasladaría el pedido. Quince minutos después regresó con la respuesta: “No les puede atender porque está en reuniones y ocupado”.

En el mostrador de la recepción había unas hojas con el encabezado “Control de asistencia”. La escena llama la atención: ¿por qué una empresa tecnológica que promete revolucionar la atención médica en todo el Ecuador utiliza hojas impresas para su propia gestión del talento humano?

En Ecuador, la compañía fue constituida recién en junio de 2024 con un capital de 100 dólares, por lo que aún se encuentra en proceso de consolidación. De hecho, sus publicaciones en LinkedIn están enfocadas en el reclutamiento de personal.

Ese personal, sin embargo, no se observó durante los 15 minutos que duró la visita. La recepción vacía solo exhibía un logo de la startup, sus colores corporativos y la palabra “Ecuador”, en un diseño similar al que utiliza el Gobierno de Daniel Noboa, principal impulsor de la firma estadounidense. El respaldo ha sido tal que, el 22 de octubre pasado, el presidente anunció públicamente que HealthBird sería la ganadora del contrato por 37,7 millones de dólares con el IESS, aunque el proceso de contratación recién se anunció el 13 de noviembre.

CNT En marzo, Roberto Kury, gerente, indicó que hay una alianza con MSP y HealthBird para modernizará el sistema sanitario.

En Miami solo hay oficinas vacías

En Miami, la búsqueda de las instalaciones físicas de la startup siguen siendo un ministerio. Este Diario ubicó otras tres direcciones en registros legales como sede central y operativas de HealthBird. El recorrido comenzó en Pembroke Pines, en la dirección 20871 Johnson Street Unit 107, señalada en documentos como la supuesta sede central de HealthBird. El local, ubicado en un complejo de oficinas, describe el funcionamiento de otra empresa. El administrador del edificio indicó que no hay constancias de operaciones recientes de la firma y que “no han pagado correspondencia ni tienen empleados registrados aquí en los meses recientes”.

En Miami, en Pembroke Pines, tampoco se encontró a la empresa José Luis Calderón

La segunda parada fue en Miami, 230 NW 24th St Suite 403, otra dirección donde la compañía figura en registros como oficina administrativa. La puerta del edificio se encontraba con acceso restringido. El conserje consultado por este medio dijo desconocer a HealthBird y afirmó que, de existir una mudanza, “no se informó a la administración”.

Finalmente, la tercera ubicación es la visitada en días pasados: 350 NE 60th St, Miami. Es la que aparece en Internet como la sede operativa e incluso en su página Web. Mostró una situación similar: un local sin señalización, ausencia de personal y testimonios de residentes sobre una “empresa que dejó el lugar al parecer hace un año, pero no dejó dirección alternativa”.

¿Por qué una empresa tecnológica no ha actualizado su dirección en su web? Más preguntas siguen en el aire. En cambio, en su página sí destacaron que buscan obtener contratos en Ecuador por 150 millones de dólares en los próximos cinco años. Pues CNT solo ha informado que “en los próximos días” hará un anuncio respecto a este tema. El IESS no responde desde el 19 de noviembre.

