"No habrá intocables en esta auditoría", asegura el contralor sobre HealthBirth

El contralor general del Estado, Mauricio Torres, anunció que la institución inició una verificación preliminar del contrato relacionado con el sistema de agendamiento de citas médicas HealthBirth, luego de recibir varias denuncias sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y sobre la experiencia técnica de la empresa a cargo.

Torres explicó que la Contraloría ha dispuesto recopilar toda la información necesaria para determinar si corresponde abrir un examen especial. Esta revisión abarcará aspectos técnicos, los antecedentes de la contratista, el cumplimiento de estándares y toda la fase precontractual, incluido el proceso de adjudicación.

El Contralor sostuvo que la institución aplicará técnicas de auditoría para establecer un expediente que permita definir con claridad el alcance del eventual examen. “En los próximos días tendremos resultados de esta verificación preliminar”, indicó.

Las denuncias no provienen solo de la asambleísta Viviana Veloz —quien pidió una intervención inmediata— sino también de otros legisladores y ciudadanos. Torres señaló que la figura de verificación preliminar está prevista en el artículo 18 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría y sirve para determinar si existe mérito suficiente para iniciar una auditoría formal.

“Muchas denuncias carecen de sustento”, afirmó, al subrayar que esta etapa permitirá levantar información integral y ordenada antes de tomar una decisión sobre la apertura del examen. La Contraloría evaluará si el caso amerita avanzar hacia una investigación completa, una vez concluida la recopilación de datos.

Las primeras denuncias

A través de su cuenta de X, Veloz compartió la respuesta de la Contraloría a su pedido de examen especial hecho días atrás. De acuerdo con el documento, el organismo realizará una verificación preliminar del contrato con HealthBird.

La verificación de control anunciada para el contrato entre el Gobierno del presidente Daniel Noboa y la empresa estadounidense HealthBird es una acción que conta en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de la Contraloría General del Estado.

Según el reglamento, la verificación preliminar es:

"Es el proceso de recopilación de información y verificación de hechos o denuncias, realizadas por el auditor quien presentará un informe que contendrá su opinión respecto a si amerita o no la ejecución de una acción de control".

