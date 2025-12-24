Concejo rechaza ordenanza para regular uso de pirotecnia en Quito

El debate del proyecto contó con una persona en la silla vacía y voces de productores de pirotecnia en Quito

La AMC decomisó ayer más de 2.600 objetos pirotécnicos en el sector de El Tejar, que se vendían y embodegaban en un sitio sin permisos.

Nuevamente, una propuesta para regular y limitar el uso de pirotecnia en Quito se quedó sin apoyo en el Concejo Metropolitano. Este proyecto de ordenanza empezó a gestarse en 2020 y se retomó a inicios de 2024, en la Comisión de Salud.

Fue una construcción de 28 actores de la sociedad civil, entre activistas que defienden los derechos de la naturaleza, los animales -especialmente perros- y personas vulnerables como neurodivergentes, autistas, niños y adultos mayores.

En el proyecto se logró el compromiso de los productores de fuegos artificiales industriales y artesanales para bajar los decibeles, cambiando la fórmula con la que los fabrican. Así, el ruido afectaría menos a la gente y a los animales, según el concejal Andrés Campaña. La idea era disfrutar de las fiestas de fin de año y otras ocasiones, pero con respeto a los demás.

Sin embargo, la tarde del martes el intento para tratar la propuesta no obtuvo resultados favorables, pues logró solo cuatro votos a favor frente a cuatro en contra y seis abstenciones, mientras que ocho concejales se ausentaron de la sesión.

Decomiso de pirotecnia en el Centro Histórico

Mientras tanto, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó ayer que se incautó alrededor de 2.650 artículos pirotécnicos detrás de una tienda de golosinas, en una bodega improvisada ubicada en un segundo piso, en El Tejar. Allí se encontraron martillos, silbadores y otros productos inflamables que ponían en riesgo a las personas y a la edificación.

Este negocio no tenía permisos ni condiciones seguras para la venta de esos artículos, por lo que, según Pablo Osorio, responsable de la Unidad de Operativo de la AMC informó que todo el material decomisado será destruido por personal de las fuerzas armadas.

Realizar este tipo de actividades sin los permisos del Municipio, el Cuerpo de Bomberos y la autorización de la unidad de Control de Armas de las Fuerzas Armadas puede tener una multa de hasta $1.880, en Quito. Las fábricas que operen sin permiso pueden pagar multas de hasta 7.050 dólares.

En lo que va del año, se han decomisado más de 10.000 artículos de pirotecnia. La AMC recordó que la venta de material pirotécnico está prohibida en el espacio público en todo el Distrito Metropolitano de Quito.

