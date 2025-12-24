Estafadores en Aeropuerto de Quito engañan con supuestos paquetes retenidos

En el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre se realizan controles con perros especializados tanto en narcóticos como en temas aduaneros. (Foto referencial)

Cada vez es más común que personas inescrupulosas busquen aprovecharse de los viajeros que vuelven al país o de ciudadanos que suelen recibir paquetes desde el extranjero. Quiport, la empresa encargada de la operación del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, reportó que detectó el regreso de una modalidad de estafa que ya había afectado a varios usuarios en ocasiones anteriores.

Se trata de estafadores que se hacen pasar por agentes de Aduana que trabajan en el aeropuerto capitalino y que se comunican con viajeros o con personas que suelen traer artículos para solicitarles pagos de dinero con el fin de liberar supuestos paquetes retenidos.

Quiport emitió una alerta en sus redes sociales para informar que el supuesto aviso es falso y recomendar a las personas que no deben pagar ningún valor a terceros y, mucho menos, compartir información personal con desconocidos. Además, recordó que la gente debe remitirse a canales de comunicación oficiales del Aeropuerto de Quito para obtener la verificación de las notificaciones y evitar ser víctima de atracos o estafas.

Luis Galárraga, gerente de comunicaciones de Quiport, señala que, de lo que se conoce hasta el momento, esta modalidad se basa en que los estafadores contactan a los afectados a través de redes sociales o similares y les dicen que tienen un paquete retenido y que, para liberarlo, deben pagar un monto. Por lo general, piden transferencias a cuentas de personas particulares.

Aunque esa no es una competencia directa del aeropuerto, se han sumado a esta alerta para que la gente sepa que esta no es una actividad regular. De hecho, en la terminal aérea se han enterado del caso porque han recibido llamadas de personas que, antes de pagar, se contactan para averiguar por los supuestos paquetes retenidos y ahí se enteran de que no es verdad. Por eso, dice Galárraga, no existen cifras de casos en el aeropuerto y están seguros de que debe existir un subregistro, porque no siempre las personas denuncian este tipo de estafas.

En el último año han recibido tres llamadas de este tipo, pero saben que existe gente que paga y que, por vergüenza, no ha notificado ni ha alertado a las autoridades.

La inseguridad en la ruta, otra problemática

Otra situación que ha generado alarma en la ciudadanía son los robos de maletas en la Ruta Viva. Solo en noviembre pasado, la Policía Nacional informó sobre la aprehensión en delito flagrante de cuatro personas que habrían robado celulares a personas en los alrededores del aeropuerto. Estaban armados.

También hubo un caso de una organización que seleccionaba a sus víctimas en el Aeropuerto y luego reportaba a sus cómplices que los asaltaban cuando estos estaban de regreso a sus casas en Quito, con sus maletas a bordo de un vehículo. Para ello, habrían contado con la complicidad de gente que les reportaba sobre equipajes con objetos de valor o de gran volumen.

