Acuerdo comercial Ecuador - EE. UU.: ¿qué productos bajarán de precio en julio?

El acuerdo ART elimina la sobretasa arancelaria para un poco más de la mitad de los productos que Ecuador exporta a ese país

El acuerdo ART elimina la sobretasa arancelaria para un poco más de la mitad de los productos que Ecuador exporta a ese país.

El pasado 13 de marzo Ecuador firmó con Estados Unidos el Acuerdo Comercial Recíproco (ART) que, según ha indicado el Gobierno, elimina la sobretasa arancelaria del 10 % para el 53 % de los productos no petroleros que el país exporta hacia esa nación norteamericana.

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Esto significa que muchos productos pagarán menos en impuestos de lo que venían pagando desde abril del año pasado, cuando el Gobierno de Donald Trump, le impuso esa sobretasa. Esa reducción de pago será a partir de julio de este año cuando entre en vigor el acuerdo.

Entonces, ¿qué productos bajarán de precio en julio?

Según lo que ha mencionado el Gobierno, a través del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, tras el acuerdo, con esta firma habrá una reducción de precios para más de 1.000 productos, entre los que están el banano, plátano, piña, mango, pitahaya, jengibre y uvillas.

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A ellos se suman el cacao y el café en grano y procesados, los productos florícolas y el palmito, así como productos pesqueros y sus preparaciones.

El acuerdo también incluye al oro y cobre en la categoría de minerales estratégicos beneficiados, junto con productos agroindustriales procesados, diversas manufacturas industriales y el sector forestal y maderero.

Pero esto no significa que dichos productos no pagarán aranceles, ya que el arancel base sí deberán pagarlo. Lo que no pagarán serán las sobretasas arancelarias. Por ejemplo, las flores pagan un arancel base de 6,8 % y con la sobretasa del 10 % pagaban 16,8 %. Ahora con la eliminación de la sobretasa volverá a pagar el 6,8 %.

¿Qué ofreció Ecuador para acordar el acuerdo ART?

Para que Estados Unidos decidiera eliminar la sobretasa a un poco más de la mitad de los productos ecuatorianos, Ecuador tuvo que adquirir compromisos. Como contraparte, el país se comprometió por ejemplo a gestionar cuotas de importación para productos agrícolas como el maíz, sorgo, etanol, aves de corral, cerdo, lácteos y aceite de soja que ingresarían libres de impuestos desde el primer año de vigencia del Acuerdo.

Ecuador también se comprometió a eliminar las restricciones de importación y los requisitos de licencia para bienes remanufacturados y reacondicionados provenientes de Estados Unidos.

Y entre otras exigencias, Ecuador se comprometió a facilitar la inversión estadounidense para explorar, extraer, procesar y exportar minerales críticos y recursos energéticos.

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