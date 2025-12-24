¿Habrá Pico y placa el 31 de diciembre en Quito? Esto confirmó el Municipio

Este 24 de diciembre, el Pico y placa se aplicó solo en la mañana

Este 24 de diciembre se suspendió el Pico y placa en la tarde.

A diferencia de lo ocurrido este 24 de diciembre de 2025, cuando el Pico y placa se aplicó solo en la mañana, el 31 de diciembre la medida quedará suspendida durante toda la jornada, permitiendo a los conductores circular sin restricciones en la capital. Así lo confirmó el alcalde, Pabel Muñoz, a través de su cuenta en la red social X,

El anuncio se dio luego de que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) suspendiera la medida la tarde del 24 de diciembre, en el marco de las festividades navideñas. Este día, la restricción sí se mantuvo activa en la mañana, entre las 06:00 y las 09:30, pero queda sin efecto de 16:00 a 20:00, permitiendo una circulación libre en horas de alta demanda.

Para el 31 de diciembre, el escenario será distinto: la ciudad tendrá libre movilidad durante toda la jornada, una decisión que busca facilitar los desplazamientos previos a las celebraciones de fin de año, cuando el movimiento de personas y vehículos suele incrementarse de manera significativa.

La AMT recordó que el 25 de diciembre, por ser feriado, tampoco regirá la restricción y se retomará el viernes 26 para los vehículos cuyas placas terminan en 9 y 0.

En la misma línea, se confirmó que el jueves 1 de enero de 2026 la restricción volverá a suspenderse por completo, al igual que el viernes 2 de enero, ambos días considerados feriado.

Controles se mantienen pese a la suspensión

Aunque el Pico y placa no estará vigente el 24 y 31 de diciembre, los controles en las vías se mantienen. Desde este 24 de diciembre, la AMT activó 33 operativos de tránsito que se ejecutarán hasta el 28 de diciembre en distintos puntos del Distrito Metropolitano de Quito.

He dispuesto la suspensión del pico y placa la tarde de este 24 de diciembre y durante todo el 31 de diciembre. Como es habitual, la medida también se levanta en los feriados. — Pabel Muñoz L. (@pabelml) December 24, 2025

De ese total, 14 estarán destinados exclusivamente a controles de alcoholemia, uno de los focos principales durante las celebraciones de Navidad y fin de año.

La entidad recalcó que la conducción bajo los efectos del alcohol se mantiene una de las principales causas de siniestros graves en la capital, por lo que han reforzado este tipo de vigilancia.

Los operativos se desarrollan en tres franjas horarias: de 06:00 a 12:30, de 14:00 a 19:30 y de 20:00 a 02:00, con el objetivo de mantener presencia constante tanto en el día como en la noche.

Las intervenciones se ejecutan de manera estratégica en zonas urbanas y rurales, cubriendo las administraciones zonales Eugenio Espejo, Manuela Sáenz, Calderón, La Delicia, Eloy Alfaro, Los Chillos, Quitumbe, Tumbaco, San Antonio y Simón Bolívar. La intención es abarcar los principales corredores viales y zonas de alta circulación durante las fiestas.

