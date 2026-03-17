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Uno de los vehículos quedó volcado sobre la Ruta Viva, luego del accidente entre dos automotores.
Uno de los vehículos quedó volcado sobre la Ruta Viva, luego del accidente entre dos automotores.Foto: Cortesía AMT

Accidente en Ruta Viva provoca cierre que afecta la vía hacia el Aeropuerto de Quito

El accidente de tránsito se registró en el kilómetro 8 de la Ruta Viva. AMT habilitó desvíos en sentido Quito – Aeropuerto

La mañana de este martes 17 de marzo de 2026se registró un accidente de tránsito en la Ruta Viva, específicamente en el kilómetro 8. El percance generó cierres y desvíos en el tramo que es utilizado para viajar desde Quito hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela. 

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Según los reportes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el accidente ocurrió alrededor de las 08:50 e involucró dos vehículos livianos. Las autoridades de tránsito se mantienen en el lugar para coordinar las acciones de seguridad y atención a los posibles afectados.

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Debido al siniestro, se ha dispuesto un cierre total en el Km 8 de la Ruta Viva, en el sentido Quito – Aeropuerto. Para los conductores que necesitan continuar su trayecto, las rutas alternas recomendadas son:

  • Oswaldo Guayasamín

  • Paso lateral de la Ruta Viva
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Coordinación de emergencias

En el lugar trabajan equipos del Ministerio de Salud, Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía Nacional. Los uniformados verifican el estado de los involucrados. Hasta las 09:20 se reportaban heridos, pero no se confirmó la cifra.

Se recomienda a los conductores mantenerse informados sobre el estado de la vía y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar congestiones adicionales.

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