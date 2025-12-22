Delincuencia irrumpe en los negocios de Cumbayá

Moradores alertan que los robos ocurren con hombres a bordo de motos. La Policía retuvo a tres vehículos de ese tipo

Operativos. La Policía Nacional ha intensificado los operativos a vehículos motorizados que circulan en las parroquias de Cumbayá y Tumbaco, en el valle.

A pocos días de que finalice el año, la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los moradores de Cumbayá y Tumbaco, parroquias ubicadas al oriente de Quito. Robos en negocios como restaurantes, cafeterías, peluquerías y parqueaderos se han registrado con mayor frecuencia en las últimas semanas, muchos de ellos con un nivel de violencia que, según los vecinos, va en escalada.

Robos violentos se multiplican en Cumbayá y Tumbaco

Uno de los hechos más recientes ocurrió el jueves pasado en un parqueadero de Cumbayá. Hombres que se movilizaban en un vehículo ingresaron al lugar; uno de ellos descendió, se acercó a una camioneta, rompió el vidrio y sustrajo varias pertenencias antes de huir.

Ese mismo día, al menos tres sujetos con cascos ingresaron a una peluquería del sector. Bajo amenazas de disparar, despojaron uno por uno a clientes y trabajadores de celulares, joyas y carteras. Nadie se resistió.

De acuerdo con los moradores, los delincuentes se movilizan principalmente en motocicletas y se trataría de los mismos individuos que han participado en hechos similares.

El 13 de diciembre, un hombre vestido como repartidor de delivery ingresó a una cafetería ubicada en el sector de las rieles, en Cumbayá. Armado, amedrentó a los presentes y robó las pertenencias de cinco personas. Casos similares se repiten con un patrón que inquieta a la comunidad.

Otro robo en un parqueadero de Cumbayá, con un modus operandi casi idéntico, volvió a alertar a los vecinos. A esto se suma lo ocurrido el 29 de noviembre en Tumbaco, sector La Esperanza, donde cámaras de seguridad captaron un asalto múltiple. Los sujetos llegaron en un taxi, con los rostros cubiertos, amenazaron a varias personas y realizaron disparos para intimidar antes de huir.

Ante esta situación, se realizó una asamblea comunitaria entre vecinos de Cumbayá y la Policía encargada de la parroquia. Santiago Guevara, jefe de operaciones del distrito Tumbaco, informó en una entrevista que se están implementando acciones y estrategias, especialmente en sectores comerciales. Reconoció que en un reciente robo a un restaurante la Policía no recibió la alerta a tiempo y se enteró por la difusión de un video en redes sociales.

Detención de motocicletas con características sospechosas aumenta vigilancia Matthew Herrera

Vecinos organizados buscan frenar delincuencia con chats y alertas

Guevara señaló que, durante la última semana, se detuvo a tres motocicletas con las características descritas por los vecinos. Aunque los ocupantes lograron fugarse, las motos permanecen en el patio de retención mientras continúan las investigaciones. Según el oficial, en todo el distrito Tumbaco se evidencia un incremento de robos cometidos por personas que se hacen pasar por repartidores, motivo por el cual se intensificaron los operativos a motociclistas en la parroquia.

Desde la comunidad, la percepción es de alerta constante. Juan Francisco Aguirre, vecino de Cumbayá y administrador de chats comunitarios, asegura que en esta época del año los casos de delincuencia aumentan. Menciona, además que los recientes cambios en la jefatura del distrito y en mandos policiales han generado una falta de continuidad. “Como vecinos estamos organizados, pero cada cambio implica volver a explicar la dinámica de la parroquia, las zonas conflictivas. En Navidad eso es más complejo”, explica.

Aguirre detalla que solo en la última semana se registraron robos en dos peluquerías de la misma zona y asaltos a cafeterías. “El problema es que los robos son más violentos”, advierte. Destaca que los chats comunitarios han permitido alertar sobre personas armadas, vehículos sin placas o individuos tomando fotos a autos, lo que ha derivado en respuestas policiales más rápidas en algunos casos.

Óscar Hidrobo, del barrio San Marcos, afirma que la delincuencia ha avanzado incluso en urbanizaciones con guardias privados. “En abril, los ladrones ingresaron, amarraron a los dueños de un departamento y huyeron con sus vehículos”. Con nostalgia recuerda que antes podían salir con tranquilidad a cualquier hora, pero ahora no.

Aunque existen tres Unidades de Policía Comunitaria en Cumbayá y sus alrededores, los vecinos consideran que la cobertura es insuficiente. Álex Pozo, presidente barrial de San Marcos, señala que la inseguridad ha aumentado notablemente. “Era un pueblo tranquilo, ahora los robos son frecuentes. Tenemos chats comunitarios, pero cuando hay emergencias no siempre llegan a tiempo”, lamenta.

Como respuesta, los moradores de ese barrio han invertido cerca de 3.000 dólares en la instalación de cámaras y alarmas comunitarias. Sin embargo, reconocen que no es suficiente frente a una delincuencia que actúa cada vez con mayor organización y violencia.

Las cifras respaldan lo dicho por los vecinos. Según la Encuesta de Percepción Ciudadana de Quito Cómo Vamos 2025, la inseguridad en Tumbaco muestra una tendencia al alza. El 33% de los encuestados afirmó que fue víctima de la delincuencia en los últimos 12 meses, tres puntos porcentuales más que en 2024. Sin embargo, la falta de denuncia también se incrementó: el 83% de las víctimas no reportó el delito, frente al 70% del año anterior. Además, en más de la mitad de los casos (51%), los delitos involucraron el uso de algún tipo de arma.

