Socavón en La Tola Grande atrapa vehículo y reaviva reclamos al Municipio

Un vehículo cayó en un socavón en la calle Bárbara Alfaro, en La Tola Grande. Vecinos denuncian fallas en una obra

El hundimiento se formó en la calle Bárbara Alfaro, en La Tola Grande, lo que ocasionó que un vehículo cayera.

Un nuevo socavón en la calle Bárbara Alfaro, en el sector de La Tola Grande, volvió a encender las alertas entre los moradores del oriente de Quito. La mañana de este martes, un vehículo cayó en el hundimiento, lo que obligó a cerrar parcialmente la vía y a desplegar maquinaria pesada para su extracción.

Al sitio acudió personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para coordinar la circulación y garantizar la seguridad, mientras vecinos expresaban su preocupación por la recurrencia de estos incidentes en una vía que, aseguran, fue intervenida en 2024 con una inversión de 14 mil dólares.

Vehículos atrapados y temor entre los vecinos

Según los moradores, este no es un hecho aislado. Cinco vehículos han resultado afectados desde marzo de 2025, cuando las intensas lluvias provocaron el colapso de la quebrada El Payaso, lo que derivó en el hundimiento de un tramo de la calzada.

Germania Vega, vecina del sector, denunció que desde la formación del primer socavón no han recibido una solución definitiva por parte del Municipio ni de la administración zonal.

“Nos dicen que están realizando estudios, pero nadie nos da una respuesta concreta. El auto que cayó ahora no es el primero”, señaló.

Lluvias, quebrada colapsada y daños recurrentes

Vega recordó que hace apenas un mes la quebrada El Payaso volvió a colapsar, afectando nuevamente la vía y ampliando el riesgo para peatones y conductores. Los vecinos aseguran que el problema se agrava cada temporada invernal y temen que el daño estructural avance si no se ejecutan obras integrales.

Pedido urgente al Municipio de Quito

Ante esta situación, los moradores de La Tola Grande solicitan una intervención inmediata del Municipio de Quito, que incluya obras definitivas y no soluciones temporales. Aseguran que la vía se ha convertido en un punto crítico y que transitar por la zona implica un riesgo permanente.

En mayo, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) informó a EXPRESO que trabaja junto con la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) y la Secretaría de Riesgos en el rediseño de un colector.

El proyecto busca descontaminar la quebrada El Payaso y conducir las aguas residuales hacia la futura planta de tratamiento en Tumbaco. Sin embargo, las autoridades precisaron que los estudios técnicos comenzarán recién en el segundo semestre del año, y que la ejecución de las obras dependerá del presupuesto que se asigne.

Mientras tanto, los vecinos insisten en que la espera prolongada mantiene latente el peligro y exigen respuestas claras y plazos definidos, además de la solución para que la quebrada El Payaso no vuelva a colapsar.

