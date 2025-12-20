Caos vial en Quito: transportistas cuestionan nueva restricción vehicular

Transportistas advierten que la restricción a carga pesada podría generar congestión en los accesos a Quito.

La entrada en vigencia de una nueva restricción vehicular para el transporte pesado en Quito, prevista para el 1 de enero, genera preocupación en el sector transportista, que advierte un posible caos vial, afectaciones al abastecimiento y falta de condiciones mínimas para aplicar la medida.

La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape) alertó que la restricción aprobada por el Municipio de Quito podría provocar una congestión masiva en los accesos a la ciudad, especialmente durante las primeras horas del día. La disposición limita la circulación de vehículos de carga y de transporte de químicos peligrosos por la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar, en el horario de 06:00 a 10:00.

La normativa fue aprobada el pasado 14 de noviembre y, según el sector, fue definida sin que existan condiciones técnicas ni logísticas que permitan su aplicación segura y ordenada.

Falta de infraestructura y señalización preocupa al gremio

Los transportistas cuestionan que, a pocos días de que la medida entre en vigencia, no exista señalización adecuada, iluminación suficiente ni dispositivos de seguridad vial en las vías alternas. Tampoco se han habilitado playas de estacionamiento para los camiones que deberán permanecer fuera del perímetro urbano durante el horario de restricción.

A esto se suma la ausencia de reductores de velocidad y la falta de información clara sobre los controles que se aplicarán, lo que —según Fenatrape— incrementa el riesgo de accidentes y genera incertidumbre entre los conductores.

Desconocimiento del régimen sancionatorio

Otro de los puntos críticos señalados por el gremio es el desconocimiento del reglamento de sanciones. Los transportistas aseguran que no se ha socializado cómo se aplicarán las multas ni qué entidad estará a cargo del control, lo que abre la puerta a posibles sanciones arbitrarias.

Además, estiman que el 1 de enero al menos 300 vehículos de carga permanecerán fuera de la ciudad y que, una vez finalizado el horario de restricción, ingresarán de forma simultánea a las 10:00. Este escenario podría generar una saturación del flujo vehicular y retrasos en la distribución de productos de primera necesidad.

Abastecimiento y movilidad, en riesgo

Fenatrape advierte que la acumulación de camiones en los accesos a Quito no solo impactará la movilidad, sino también el abastecimiento de mercados, comercios e industrias que dependen del transporte pesado para su operación diaria.

Aunque el Municipio de Quito informó que la revisión vehicular podrá realizarse en cualquier ciudad del país autorizada por la Agencia Nacional de Tránsito, lo que brinda cierta flexibilidad al sector, los transportistas aseguran que esta medida no resuelve los problemas estructurales ni la falta de planificación integral.

Por ahora, el gremio insiste en la necesidad de revisar la normativa, socializar el reglamento sancionatorio y garantizar condiciones de seguridad antes de que la restricción entre en vigencia, para evitar un impacto negativo en la movilidad y la economía de la capital.

