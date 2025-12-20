Más de 50 kilos de pirotecnia decomisados en operativos en Quito

Entre el 9 y el 18 de diciembre, Bomberos y la AMC ejecutaron 15 operativos. Estas fueron las novedades que encontraron

Las autoridades intensifican los controles por Navidad y fin de año para evitar accidentes por el uso de pirotecnia en Quito.

El Cuerpo de Bomberos de Quito, en coordinación con la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y otras entidades de seguridad, mantiene operativos permanentes para frenar la venta ilegal de pirotecnia en distintos sectores de la ciudad, ante la cercanía de las festividades de Navidad y fin de año.

Operativos de control de pirotecnia en distintos sectores de Quito

Entre el 9 y el 18 de diciembre se ejecutaron 15 operativos de control que dejaron como resultado el decomiso de 50,12 kilogramos de material pirotécnico, el cual fue retirado del espacio público por representar un alto riesgo para la seguridad ciudadana.

Las autoridades recordaron que en Quito está prohibida la comercialización de pirotecnia en la vía pública. Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC, enfatizó que el uso de estos productos no es un juego, ya que puede provocar accidentes graves, afectar la salud de personas adultas mayores y generar estrés y daños en las mascotas.

“Esto es peligroso para la integridad de las personas, por lo tanto, nosotros seremos severos en el control. Se realizará el decomiso de este tipo de material y se lo entregará a las Fuerzas Armadas para su destrucción correspondiente. No podemos arriesgarnos a tener desgracias en el espacio público”, señaló Chiriboga.

Los controles se desarrollan de manera conjunta entre la AMC, el Cuerpo de Bomberos y las Fuerzas Armadas. El funcionario recordó que en años anteriores el uso de pirotecnia ha ocasionado mutilaciones, explosiones e incendios en la ciudad. “No es juego, no es un chiste. Disfrutemos en familia, pero sin poner en riesgo la vida”, agregó.

Venta de pirotecnia está prohibida en Quito

Como antecedente, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, la AMC ejecutó 67 operativos de control de pirotecnia en Quito, periodo en el que se decomisaron 132.262 artículos, entre ellos bengalas, toreros, sonajeros, lluvia de estrellas, metralletas, reventadores, volcanes y voladores. Durante ese lapso se impusieron multas por un total de $21.160.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia y a denunciar su comercialización ilegal, con el fin de prevenir emergencias y garantizar celebraciones seguras durante las festividades.

