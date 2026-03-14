Tigrillo en Samborondón: la propuesta gourmet que conquista a locales y turistas

El tigrillo es uno de los platos favoritos de los ecuatorianos que les encanta el verde

En Ecuador, hablar de desayunos tradicionales es hablar del tigrillo. Un plato a base de verde, queso y muchas veces chicharrón que conquista paladares en todos lados. En Samborondón la cafetería Lobo de Bosque que decidió reinventarlo con ingredientes de calidad internacional y un ambiente que combina lo familiar con lo creativo. La propuesta ha conquistado tanto a locales como a turistas, convirtiéndose en una parada obligatoria para quienes buscan probar una versión fresca y diferente de uno de los íconos de la cocina ecuatoriana.

Una propuesta que nació en Madrid

El famoso tigrillo tiene su origen en la visión de la chef ecuatoriana Raquel Ochoa. Mientras vivía en Madrid, Ochoa tomó cursos de cocina y vendía postres a restaurantes ecuatorianos con clientela española. Esa experiencia le permitió valorar la riqueza de la gastronomía nacional y pensar en un concepto que fusionara lo tradicional con lo internacional.

Tras participar en MasterChef, decidió abrir su propio local en 2022 en el centro comercial Plaza La Torre. Desde entonces, el proyecto se consolidó como un negocio familiar y como un espacio que combina cocina, narrativa y ambientación inspirada en la historia de Caperucita y el Lobo.

Raquel reconoce que su principal apoyo siempre ha sido su mamá, quien incluso la ayuda con la gestión de los locales y ha sido su mayor referente. Esa presencia constante le ha permitido mantener la esencia familiar del negocio y transmitir a los clientes la idea de que cada plato se prepara con amor y dedicación.

El tigrillo burrata: ingredientes y precio

El plato estrella es el tigrillo burrata, una versión elevada del tradicional desayuno ecuatoriano. La preparación comienza con verde de exportación, cocinado y majado con mantequilla. Luego se incorpora una burrata de leche de búfala, que aporta cremosidad y un sabor único gracias a su altísima calidad.

El tigrillo burrata se destaca por una balance de sabores y texturas. Cortesía

El toque especial lo da la salsa artesanal romesco, elaborada en la cocina del restaurante con pimiento rojo tatemado, nueces y vinagre balsámico. El plato se completa con chifle crocante y bondiola cocinada lentamente con vegetales en sus propios jugos, lo que lo hace más saludable y ligero que las versiones con chicharrón.

El resultado es un tigrillo equilibrado, fresco y delicioso, que según Ochoa “cae muy bien para el día, sin pesadez ni exceso de grasa”. Su precio es de 13,60 dólares, y se ha convertido en el más pedido cada fin de semana.

Ubicación, horarios y ambiente familiar

El tigrillo se puede disfrutar en dos locales de Guayaquil: Plaza La Torre y Arcos Plaza. Ambos atienden de martes a domingo, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche dependiendo del día en que vayas, ofreciendo variedad de opciones dulces y saldadas, y por su puesto, el tigrillo burrata.

La cafetería está ambientada siguiendo el cuento de la Caperucita Roja. jaime freire

El ambiente es acogedor y familiar, con mesas de madera y detalles que evocan el comedor de la abuela, reforzando la idea de que cada visita es una experiencia que mezcla tradición y modernidad. Además, el restaurante mantiene una presencia activa en redes sociales como @lobo_debosque, donde comparte novedades, menús y experiencias con sus clientes.

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Innovación y comunidad de seguidores

El éxito del tigrillo ha motivado a experimentar con nuevas versiones. En 2022, por ejemplo, se lanzó un tigrillo tikka masala con camarones, que fue muy bien recibido por los clientes. La idea es seguir explorando variaciones que mantengan la esencia ecuatoriana, pero con influencias de otras culturas gastronómicas.

Para Raquel Ochoa, lo más importante es “ganar un espacio en el corazón de los clientes” y demostrar que la cocina ecuatoriana puede reinventarse sin perder su identidad. Su propuesta ha logrado que turistas y locales encuentren en este plato una experiencia única, donde tradición y modernidad se fusionan en un ícono de la ciudad.

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