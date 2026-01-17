Hamburguesas en Guayaquil: Tres lugares imperdibles para saborear con estilo

Las hamburguesas se han convertido en el favorito de muchos debido a su versatilidad y sabor

La hamburguesa dejó de ser un simple plato de comida rápida para convertirse en un lienzo de creatividad culinaria. En Guayaquil, la escena gastronómica ha dado vida a propuestas que combinan tradición, cultura urbana y técnicas de maduración de carne de nivel internacional. Tres espacios destacan por su autenticidad y sabor: The Brang, Gangsta y Brothers BBQ. Cada uno con su propia historia, estilo y menú, pero unidos por un mismo propósito: ofrecer hamburguesas que conquistan paladares y crean comunidad.

The Brang: El sabor de la casa convertido en comunidad

The Brang nació de la nostalgia de Alfonso y Dome por las parrilladas familiares. Lo que comenzó como reuniones de amigos alrededor de la parrilla se transformó en un proyecto con alma: un lugar donde la hamburguesa es el centro de la experiencia y la comunidad se construye a través del sabor. La idea fue replicar esa sensación de casa lejos de casa, con un menú pensado para que cada cliente encuentre su propia identidad en una hamburguesa.

Actualmente cuentan con dos locales en la ciudad. El primero está en Urdesa, en la Av. Víctor Emilio Estrada y Laureles, junto a Red Crab y frente a La Selecta. El segundo se ubica en Samborondón, en Quinta Plaza, sobre la calle Diana Quintana y La Moderna. Los horarios varían según el local, pero ambos funcionan desde las 12:00 hasta la noche, convirtiéndose en puntos de encuentro para quienes buscan un espacio cálido y auténtico.

Los precios oscilan entre $6.50 y $10.50, con opciones que van desde la clásica Shony hasta la campeona Brang Burger, pasando por propuestas más arriesgadas como la Smoky ‘94 o la Juicy Barrio. Además, ofrecen promociones semanales como la Shony a $3.99 los martes o combos de tres hamburguesas por $16.99 los domingos. La experiencia se completa con la posibilidad de elegir el gramaje de la carne de picaña Brangus y acompañar la hamburguesa con gaseosa, milkshake o cerveza artesanal. En Instagram los puedes encontrar como @thebrang.ec

Gangsta: Burgers con actitud urbana y disruptiva

Gangsta nació inspirado en la rebeldía de N.W.A., el grupo que revolucionó la música rap con su estilo crudo y directo. Sus fundadores, Diego y José, quisieron trasladar esa esencia a la cocina, creando hamburguesas con identidad propia, atrevidas y sin miedo a romper reglas. El concepto se refleja no solo en los sabores, sino también en el ambiente del local, donde la música y la estética urbana acompañan cada bocado.

El restaurante está ubicado en Plaza Victoria Club, a la entrada de Villa Club, junto a la dulcería La Palma. Su horario de atención es de martes a domingo, desde las 17:00 hasta las 23:00, lo que lo convierte en un espacio ideal para quienes buscan una experiencia gastronómica con carácter y personalidad en las noches de Guayaquil.

Todas las hamburguesas tienen un precio fijo de $10 e incluyen papas fritas, lo que garantiza una propuesta accesible y contundente. Entre las más populares destacan la Eazy B y la Big Poppa, ambas con combinaciones intensas de umami, crocante y acidez. Gangsta no es solo un restaurante, es una declaración cultural: cada hamburguesa es un mensaje, una forma de expresión que mezcla técnica y rebeldía, convirtiendo la comida en un acto de autenticidad. En Instagram los puedes encontrar como @gangstaburguerz

Brothers BBQ: Carne premium con sello nacional



Brothers BBQ es el resultado de la experiencia de Matthew Bailey y Marco Ricaurte, quienes decidieron unir su conocimiento en ganadería y carnes maduradas para crear un concepto que gira en torno a la calidad de la carne nacional. Lo que comenzó como un food truck se transformó en un local físico en Miraflores Urdesa, aunque el camión sigue activo en Ayampe, llevando hamburguesas de autor a distintos rincones del país.

El local de Miraflores abre de miércoles a sábado de 17:00 a 22:00, mientras que el food truck en Ayampe funciona de jueves a domingo de 17:00 a 23:00. Esta doble presencia les permite mantener un contacto directo con públicos distintos, siempre con la misma propuesta: carne nacional premium de Brangus, madurada con procesos que compiten con estándares internacionales.

Los precios van de $8 a $12, con hamburguesas que han sido reconocidas en el Burger Show, como la Caramelizada y la Americana, ambas premiadas en la categoría de autor. Además, ofrecen un sánduche de pulled pork ahumado y platos con carne desmechada, junto a promociones como dos sánduches de pulled pork por $10. Brothers BBQ es un homenaje a la carne ecuatoriana, con un menú reducido pero contundente, que apuesta por la técnica y el respeto al producto como su sello distintivo. En Instagram los puedes encontrar como @brothersbbq.ec

