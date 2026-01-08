“Comida real” y pirámide invertida: el giro nutricional de EE.UU.

Estados Unidos cambia su mensaje alimentario: menos ultraprocesados, más comida real y nuevas reglas que impactan en escuelas

Estados Unidos actualizó sus Guías Alimentarias 2025–2030 con un mensaje claro: priorizar alimentos reales, reducir el azúcar agregada y limitar los productos ultraprocesados. El documento fue presentado por la administración de Donald Trump y publicado conjuntamente por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), organismos responsables de definir la política nutricional federal.

Estas pautas tienen un alcance práctico y normativo. Por ley, sirven como base para programas públicos de alimentación, incluidos los comedores escolares, hospitales y ayudas alimentarias, según detalla el propio informe oficial del USDA.

Una pirámide al revés y un cambio de paradigma

La principal novedad visual y conceptual es la llamada “Pirámide de Alimentos Real”, que reemplaza el modelo clásico de 1992. A diferencia de aquella, centrada en cereales y harinas, la nueva estructura coloca en primer plano a proteínas, grasas saludables, lácteos enteros, frutas y verduras, relegando los granos a un rol secundario.

Durante la presentación en la Casa Blanca, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., afirmó: “El mensaje es claro: coman comida real”, según consta en la transcripción oficial del evento difundida por el HHS. La guía se enmarca en la agenda gubernamental ‘Make America Healthy Again’ (Hagamos a Estados Unidos saludable otra vez), que busca revertir el aumento de enfermedades crónicas.

Datos citados en el propio documento indican que más del 70 % de los adultos estadounidenses padece al menos una enfermedad relacionada con la dieta, como obesidad, diabetes tipo 2 o patologías cardiovasculares.

Más proteína, cero indulgencia con el azúcar

Uno de los cambios más debatidos es el aumento recomendado en el consumo de proteínas. Las nuevas guías sugieren entre 1,2 y 1,6 gramos por kilo de peso corporal, frente a los 0,8 gramos establecidos anteriormente (Guías Alimentarias 2020–2025).

El comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Marty Makary, explicó que la recomendación previa representaba apenas el mínimo para evitar deficiencias y que una mayor ingesta proteica puede ayudar a desplazar el consumo de carbohidratos ultraprocesados, según declaraciones recogidas por la FDA.

En paralelo, el documento adopta una postura más estricta frente al azúcar agregada: ninguna cantidad es considerada saludable. Recomienda no superar los 10 gramos por comida, cuando el consumo promedio actual alcanza unas 17 cucharaditas diarias, de acuerdo con datos oficiales del USDA.

No obstante, la Asociación Estadounidense del Corazón pidió cautela y recordó, en un comunicado oficial, la importancia de priorizar proteínas vegetales, pescados y carnes magras, y de limitar grasas animales.

Consecuencias directas en las escuelas

El impacto más inmediato se dará en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, que alimenta a cerca de 30 millones de niños cada día lectivo. Según explicó Diane Pratt-Heavner, portavoz de la Asociación de Nutrición Escolar, el USDA deberá traducir las guías en estándares específicos, un proceso que puede extenderse varios años.

El documento final, de apenas 10 páginas, confirma la intención del gobierno de ofrecer recomendaciones simples y comprensibles, en contraste con la edición de 2020, que superaba las 160 páginas. Un cambio de forma que busca reforzar un mensaje central: volver a la comida real.

