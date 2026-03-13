Shein en problemas: Demanda de Suzette Quintanilla por uso de la imagen de Selena

La disputa legal busca frenar la venta de mercancía con el nombre e imagen de la icónica cantante

El nombre de la cantante vuelve a ser el eje de una polémica

A casi tres décadas de su muerte, el legado de Selena Quintanilla vuelve a ser el centro de una polémica. Esta vez no se trata de música ni de homenajes, sino de una batalla legal que enfrenta a su familia con uno de los gigantes mundiales de la moda rápida.

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Suzette Quintanilla, hermana de la icónica cantante, presentó una demanda contra la plataforma de comercio electrónico Shein, acusándola de vender ropa y otros artículos con la imagen de la artista sin autorización ni compensación económica.

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Una demanda para proteger el legado de la cantante

La demanda fue presentada el 11 de marzo en un Tribunal Federal de California por Suzette Quintanilla junto a Q Productions, la empresa familiar encargada de administrar el patrimonio y los derechos comerciales de Selena.

Según los documentos judiciales, la compañía acusa al gigante minorista de fabricar y vender incontables camisetas y otros productos que utilizan el nombre, imagen e identidad de la Reina del Tex-Mex sin contar con el permiso de la familia.

La advertencia que no fue escuchada

De acuerdo con la demanda Q Productions envió en agosto de 2025 una carta de cese y desistimiento a la compañía de comercio electrónico, con la finalidad de defender los derechos de la marca registrada y exigir el retiro inmediato de la mercancía relacionada con la intérprete de Amor Prohibido.

Sin embargo, Thomas K. Richards y Justin R. Trauben, abogados de la familia Quintanilla aseguran en la demanda que la compañía hasta la actualidad continúa comercializando ilegalmente los productos, ignorando las solicitudes formales para detener el uso de la imagen de la artista.

Con esta controversia legal la familia de la cantante fallecida busca no solo que se retiren los productos del mercado, sino también recibir una compensación económica por los daños y las ganancias que la empresa de moda habría obtenido con la venta de estos artículos durante estos años.

Suzette Quintanilla, hermana de la recordada cantante Instagram @suzettesyld

Un problema que afecta a toda la industria

El caso se suma a una serie de demandas recientes contra grandes plataformas de comercio digital acusadas de comercializar mercancía no autorizada relacionada con artistas y celebridades.

Un claro ejemplo, es el dúo ganador del Grammy Twenty One Pilots y el patrimonio del fallecido rapero MF Doom quienes en los últimos meses también emprendieron acciones legales contra la plataforma Temu por supuesta venta de productos falsificados, calificándola como poco ética.

El valor eterno de Selena

A pesar de su muerte, Selena Quintanilla continúa siendo una de las figuras más influyentes de la música latina. Su imagen y legado cultural siguen generando admiración entre nuevas generaciones de fanáticos.

Precisamente por ese impacto, la familia ha mantenido un control estricto sobre el uso de su nombre y su imagen, buscando preservar la memoria de la artista conocida mundialmente como la Reina del Tex-Mex.

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