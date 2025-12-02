Caso Magnicidio FV: Fiscalía pide audiencia para alias Pipo, Esteban y Gordo Luis

La Fiscalía incorpora nuevos indicios que apuntan a tres sospechosos y pide su vinculación al caso Villavicencio

La jueza deberá fijar la fecha de audiencia que definiría la posible vinculación de tres nuevos sospechosos en el caso Villavicencio

La fiscal a cargo del magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, Ana Hidalgo, solicitó a la jueza de la Unidad Judicial Penal del Distrito Metropolitano de Quito, Luz María Ortiz, que fije fecha y hora para la audiencia de vinculación de Wilmer Chavarría, alias Pipo; su hijastro Esteban Aguilar, alias Esteban; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis.

La petición se basa en nuevos indicios que presuntamente vinculan a los tres sujetos con la planificación del crimen. Con este fundamento, la Fiscalía pidió que se los ubique para que puedan ejercer su derecho a la defensa dentro del proceso.

Quiénes son los nuevos señalados

Alias Pipo, considerado el máximo líder del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, permanece detenido en una cárcel en Málaga, España, tras su captura el 16 de noviembre. Alias Esteban mantiene un paradero desconocido, mientras que alias Gordo Luis continúa bajo prisión en Ecuador.

Según la investigación, los tres formarían parte de la estructura criminal Los Lobos y ocuparían roles relevantes.

¿Qué ocurre tras la solicitud?

Tras la petición presentada el 1 de diciembre, la jueza Ortiz debe señalar la fecha de la audiencia de vinculación. Si los tres son incluidos formalmente en el proceso, el caso sumaría siete investigados como presuntos autores intelectuales del asesinato, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en el norte de Quito

Los procesados en la investigación

El expediente permanece en la etapa de instrucción fiscal, iniciada el 3 de septiembre de 2025. Entre los señalados como posibles autores intelectuales se encuentran:

José Serrano, exministro del gobierno de Rafael Correa.

Xavier Jordán, llamado a juicio en el caso Metástasis.

Ronny Aleaga, exasambleísta de Revolución Ciudadana.

Daniel Salcedo, condenado a más de 34 años en procesos por corrupción en el sistema de salud y justicia.

