Delcy Rodríguez favoreció con contratos petroleros a empresario ligado a Correa

La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue señalada por favorecer con contratos petroleros a un empresario vinculado al expresidente Rafael Correa.

Una investigación periodística reveló que Delcy Rodríguez, antes de asumir la Presidencia de Venezuela tras Nicolás Maduro, impulsó contratos para la explotación petrolera que beneficiaron al empresario ecuatoriano Manuel Robalino Orellana, vinculado a exfuncionarios del entorno de Rafael Correa.

El trabajo fue publicado por el medio digital Pan V y detalla que Rodríguez Gómez, además de vicepresidenta, se desempeñó como ministra de Petróleo durante el gobierno de Maduro. En ese rol, en 2024, promovió los Contratos de Participación Productiva (CPP), un mecanismo que buscaba atraer inversión privada para la explotación y producción de crudo, ofreciendo condiciones más favorables a los socios privados.

Venezuela libera al menos 24 presos políticos esta madrugada, confirma ONG Leer más

Trato preferencial a empresario ecuatoriano

De acuerdo con la investigación, Delcy Rodríguez otorgó condiciones especiales al empresario Manuel Antonio Robalino Orellana, cuyos vínculos societarios lo conectan con figuras de alto nivel del correísmo.

La publicación sostiene que, previo a suceder a Maduro, Rodríguez distribuyó contratos de explotación petrolera en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las principales reservas de crudo del país. Entre las empresas beneficiadas figura Territorio Trading Group, relacionada con Robalino Orellana.

RELACIONADAS Trump advierte a Cuba de que no recibirá más petróleo ni dinero de Venezuela

Contrato firmado en 2025

En 2025, Territorio Trading Group, empresa registrada en España en septiembre de 2024, firmó un Contrato de Participación Petrolera. El documento señala que el administrador único de la compañía es Manuel Robalino Orellana.

Según la investigación, Robalino, de 45 años, mantiene vínculos empresariales en España y Ecuador con Héctor Égüez Álava. Este último es identificado como el colaborador cercano y mano derecha de Ricardo Patiño durante su paso por las carteras de Economía, Política, Relaciones Exteriores y Defensa en el gobierno de Rafael Correa. Actualmente, Patiño ejerce como legislador por la bancada de la Revolución Ciudadana.

Operaciones en la Faja del Orinoco

Territorio Trading Group anunció en junio de 2025 en su sitio web un acuerdo con la estatal petrolera venezolana que permitiría la explotación del campo Melones, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco.

En julio del año pasado, la empresa informó la inauguración de oficinas en Caracas, y en septiembre reportó la realización de pruebas de pozo en el campo Melones.

Este bloque petrolero tiene una extensión cercana a los 700 kilómetros cuadrados y actualmente produce alrededor de 8.000 barriles diarios de crudo. Las reservas probadas del campo se estiman en aproximadamente 300 millones de barriles.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!