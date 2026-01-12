Venezuela libera al menos 24 presos políticos esta madrugada, confirma ONG

Un cartel exige libertad para los presos políticos durante una vigilia frente a El Helicoide, una de las cinco cárceles con más detenidos por razones políticas en Venezuela.

En la madrugada de este lunes 12 de enero de 2026, al menos 24 presos políticos fueron liberados en Venezuela, informó la ONG Foro Penal a través de su cuenta en X. La operación se realizó en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo I, ambos ubicados en Caracas, y entre los excarcelados hay ciudadanos venezolanos y extranjeros, incluidos dos italianos y un hispano-venezolano.

Foro Penal detalló que la organización aún trabaja en verificar otras posibles liberaciones que también habrían ocurrido durante la madrugada y publicó un listado con los nombres de los 24 excarcelados que tiene confirmados hasta el momento.

Mujeres excarceladas en La Crisálida

De La Crisálida, un penal situado al sur de Caracas, fueron liberadas nueve mujeres. Según la lista difundida por la ONG, las excarceladas son: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez, Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra. Foro Penal acompañó el anuncio con una fotografía de varias de ellas tras salir del centro penitenciario

Excarcelaciones en El Rodeo I

Por otro lado, en El Rodeo I, también en la capital, 15 hombres recuperaron su libertad. Entre ellos figuran los italianos Alberto Trentini, cooperante, y Mario Burlò, empresario, quienes se encuentran en buen estado de salud y aguardan en la embajada de Italia en Caracas su regreso a su país, confirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

Asimismo, fue liberado Alejandro González de Canales Plaza, con doble nacionalidad española y venezolana, quien es exapareja de la abogada y activista Rocío San Miguel. González de Canales Plaza había sido detenido en el marco de acusaciones que no fueron probadas, según grupos de derechos humanos.

Liberaciones acumuladas avanzan lentamente

Las 24 excarcelaciones del 12 de enero se suman a las 17 que Foro Penal tenía contabilizadas desde el inicio del proceso días atrás, mientras que la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) registraba 22 liberaciones hasta la tarde del sábado 10 de enero de 2026. Organizaciones no gubernamentales y la oposición nacional han señalado que las excarcelaciones avanzan de forma lenta y gradual en medio de las expectativas por un proceso más amplio de libertades políticas.

Expectativa y denuncia por muerte bajo custodia

A pesar de las liberaciones, los familiares de presos políticos en Venezuela continúan a la espera de nuevas excarcelaciones. Esto ocurre una semana después de que la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, asumiera el cargo, y en medio de una intensa expectativa sobre los próximos pasos en la relación entre Caracas y Washington.

Paralelamente, en la madrugada del domingo anterior, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, un policía de 52 años del estado Portuguesa, detenido el 9 de diciembre por “compartir mensajes críticos” contra el chavismo, según la organización

