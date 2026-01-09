Expreso
  Mundo

Embajada de Estados Unidos en Colombia
Referencial. Washington reconsidera vínculos: EE.UU. evalúa reabrir su embajada en Caracas tras siete años de cierre diplomático.Foto: Canva

EE.UU. estudia reabrir su embajada en Caracas, cerrada desde 2019

EE.UU. cerró su embajada en Venezuela tras no reconocer la elección de Maduro en 2019

Un funcionario bajo anonimato informó que altos diplomáticos de Estados Unidos se trasladaron a Caracas este viernes 9 de enero de 2026 para evaluar la posibilidad de reabrir su embajada, cerrada desde marzo de 2019 tras la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano.

Según esa fuente, el encargado de negocios estadounidense, John McNamara, radicado en la embajada de Estados Unidos en Colombia, y otros miembros del personal viajaron a la capital venezolana para realizar una evaluación inicial de una posible reanudación gradual de las operaciones diplomáticas.

Sin embargo, diplomáticos consultados señalaron que Estados Unidos aún no ha tomado una decisión formal sobre la reapertura de la embajada. El avance de cualquier plan depende, indicaron, de la resolución de cuestiones logísticas y de la aprobación final del presidente estadounidense.

Historia del cierre de la embajada y su operación desde el exterior

Estados Unidos cerró su embajada en Caracas en marzo de 2019 y retiró a su personal diplomático tras declarar ilegítimo al entonces presidente Nicolás Maduro, en medio de acusaciones de irregularidades en las elecciones y una crisis política profunda.

Desde entonces, las operaciones diplomáticas relacionadas con Venezuela se han gestionado desde la embajada norteamericana en Colombia, aunque esa sede tampoco cuenta con un embajador plenipotenciario asignado.

Tensiones y contexto geopolítico reciente

La noticia de una posible reapertura se produce en un contexto de alta tensión, marcado por recientes eventos que han transformado las relaciones entre ambos países. En una operación militar estadounidense el 3 de enero de 2026, las fuerzas de Estados Unidos capturaron en Caracas al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron a territorio estadounidense, donde enfrentarán cargos en una corte federal.

La eventual reapertura de la embajada se enmarca en un escenario de redefinición de la relación bilateral, luego de varios años de ruptura diplomática, y podría marcar un nuevo capítulo en los vínculos entre Washington y Caracas, aún condicionados por factores políticos, logísticos y de seguridad.

