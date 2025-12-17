EE. UU. refuerza cooperación militar con Ecuador con despliegue aéreo en Manta

Operación conjunta entre Ecuador y EE. UU. en Manta busca reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador informó, a través de la plataforma X, sobre el inicio de una operación temporal con trabajo conjunto entre la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Fuerza Aérea del Ecuador en la ciudad de Manta, provincia de Manabí.

Según el comunicado oficial, esta acción se enmarca dentro de la estrategia bilateral de seguridad que mantienen ambos países y se ejecuta bajo los acuerdos de cooperación actualmente vigentes. La participación del personal estadounidense, precisó la entidad diplomática, responde a un esfuerzo de corto plazo y no implica cambios en los convenios suscritos entre Ecuador y Estados Unidos.

Los 🇺🇸 da la bienvenida al personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para una operación temporal con la Fuerza Áerea del Ecuador en Manta. Este esfuerzo conjunto a corto plazo se realiza como parte de nuestra estrategia bilateral de seguridad a largo plazo, en línea con… — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) December 17, 2025

Objetivo de la operación conjunta

El objetivo principal de la operación es reforzar las capacidades de las fuerzas militares ecuatorianas en la lucha contra el narcotráfico y otras amenazas asociadas al crimen organizado transnacional. De acuerdo con la embajada, las acciones contemplan el fortalecimiento de la recopilación de información, así como el apoyo a las capacidades operativas destinadas a enfrentar a organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

La representación diplomática señaló que esta cooperación forma parte de una estrategia de seguridad a largo plazo, orientada a combatir amenazas que afectan tanto a Ecuador como a Estados Unidos, especialmente en el ámbito del tráfico de drogas y delitos conexos.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el número de efectivos desplegados ni la duración exacta de la operación en territorio ecuatoriano.

Continuidad de la cooperación internacional

La operación refleja que la cooperación internacional en seguridad se mantiene activa y adaptada a los marcos legales vigentes. En este escenario, Ecuador y Estados Unidos refuerzan su compromiso conjunto frente al crimen organizado transnacional, en un contexto político marcado por el reciente pronunciamiento ciudadano en la consulta popular.

