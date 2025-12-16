Presidente electo de Chile, José Kast, lanza duras críticas contra Nicolás Maduro

Antes de asumir, Kast protagoniza un cruce con Maduro y anticipa un giro político en Chile

José Kast ganó la Presidencia de Chile con una ventaja cercana a 20 puntos sobre Jeannette Jara, al obtener el 57,4 % de los votos escrutados, según el Servicio Electoral.

Aún sin haber asumido oficialmente la Presidencia de Chile, José Antonio Kast ya protagoniza sus primeros roces internacionales. El mandatario electo respondió con dureza a las declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien advirtió sobre una supuesta persecución contra migrantes venezolanos en territorio chileno.

Kast, quien ganó las elecciones con el 58 % de los votos, restó importancia a los señalamientos y afirmó que no le preocupan las advertencias del líder venezolano. En declaraciones a la prensa, calificó a Maduro como un “narcodictador” y sostuvo que su gobierno atraviesa un momento de debilidad debido a la presión internacional, en especial de Estados Unidos.

“Es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión internacional. La exportación de droga no es aceptable”, expresó Kast desde el aeropuerto de Santiago, antes de viajar a Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei el 16 de diciembre.

Cruce directo con Venezuela

En contraste con otros líderes latinoamericanos, Nicolás Maduro no felicitó a Kast por su triunfo electoral. Por el contrario, recordó públicamente el respaldo del presidente electo chileno a la dictadura de Augusto Pinochet y lanzó una advertencia directa.

“El que se mete con Venezuela se seca, y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”, afirmó Maduro en una declaración pública.

Tensión regional y reacción diplomática

El mandatario venezolano también invitó a los ciudadanos venezolanos residentes en Chile a regresar a su país y anunció un plan especial de apoyo a través del programa gubernamental Vuelta a la Patria, destinado a facilitar el retorno voluntario de migrantes.

En paralelo, tras la contundente victoria electoral de Kast, el Gobierno chileno reaccionó a las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien advirtió que en América Latina “vienen los vientos de la muerte”. La administración saliente de Gabriel Boric entregó una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile, calificando los comentarios de Petro como “inaceptables”.

Mientras avanza la transición presidencial, los cruces verbales anticipan un escenario de tensiones diplomáticas en la región y un nuevo posicionamiento político de Chile en el contexto latinoamericano.

Un escenario regional en tensión

El cruce entre José Antonio Kast y Nicolás Maduro anticipa una etapa de tensiones diplomáticas y redefine el rol de Chile en la región. Antes incluso de asumir el poder, el presidente electo marca un cambio en el tono de la política exterior, en un contexto latinoamericano cada vez más polarizado y atento a los primeros movimientos del nuevo gobierno.

