Petro cataloga de nazi a Kast tras su victoria en Chile: “El fascismo avanza”

La reciente victoria de un candidato de ultraderecha en Chile ha generó la reacción del presidente colombiano Gustavo Petro, quien utilizó sus redes sociales para expresar un mensaje con advertencias políticas. Aunque parte de sus declaraciones fueron censuradas en la plataforma X, Petro insistió en difundir su postura, marcada por referencias a la memoria de Salvador Allende, Pablo Neruda y la resistencia indígena.

El mandatario colombiano calificó el triunfo como un retroceso democrático y lo vinculó con el avance del fascismo en la región. “El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles”, escribió en un primer mensaje. Con ello, evocó la tradición de lucha y resistencia que, según él, caracteriza al pueblo chileno.

"Jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi"

En su comunicado Petro referenció a Salvador Allende, presidente chileno derrocado en 1973 por el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet. “Ya me censuraron el trino que escribí, pero dije allí y lo repito, volvieron a matar al presidente”, afirmó, en alusión a la derrota de las fuerzas progresistas en las urnas.

El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles.



Ya me censuraron el trino que escribí, pero dije allí y lo repito, volvieron a matar al presidente.



El presidente colombiano también califico al nuevo presidente como "nazi", mencionando que “El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano”, escribió. Con estas palabras, Petro dejó clara su postura de no reconocimiento político hacia quienes representan ideologías extremistas.

En su mensaje, también comparó la situación actual con la dictadura de Pinochet. “Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”, señaló.

La victoria de José Antonio Kast en Chile

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se convirtió en el nuevo presidente electo de Chile tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 14 de diciembre de 2025. Con el 99,6% de los votos escrutados, Kast obtuvo 58,61% de apoyo, frente al 41,39% de Jeannette Jara, exministra y candidata del oficialismo.

La diferencia de más de 15 puntos porcentuales consolidó una victoria considerada “abrumadora” por medios locales. El triunfo fue interpretado como un giro político hacia la extrema derecha, en contraste con el gobierno saliente de Gabriel Boric.

Kast logró capitalizar el descontento ciudadano frente a la crisis de seguridad, la percepción de aumento de la delincuencia y la migración irregular. Durante su campaña, prometió la expulsión de más de 300 mil inmigrantes ilegales, el cierre de la frontera norte y medidas estrictas contra el crimen organizado.

Declaraciones de Gabriel Boric tras la victoria de Kast

En un discurso desde el Palacio de La Moneda, Boric subrayó la importancia de la fortaleza institucional y democrática del país. “Como chilenos y chilenas tenemos motivos para estar orgullosos de nuestro país en general y también de la solidez de nuestra democracia y de las instituciones que la sostienen”, expresó.

AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, entrega declaración a los medios de comunicación desde el Palacio de La Moneda, tras la segunda vuelta de la Elección Presidencial 2025. https://t.co/YjMrVeLY8O — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) December 14, 2025

El mandatario también agradeció a la candidata derrotada, Jeannette Jara, por su campaña y compromiso político, y llamó a la ciudadanía a mantener la unidad nacional en un momento que calificó como crucial para la democracia chilena. Boric aseguró que el próximo 11 de marzo de 2026 entregará “un país en marcha” a Kast, destacando que el traspaso de poder será ejemplar y respetuoso de las normas democráticas.

