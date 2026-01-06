Convención de Revolución Ciudadana enfrenta peligro de ruptura interna

Los integrantes del movimiento Revolución Ciudadana se reunirán en la Convención Nacional 2026, el 17 y 18 de enero, en Manta; allí elegirán el próximo presidente del grupo político.

En pocos días, los integrantes del movimiento Revolución Ciudadana (RC) se reunirán en la Convención Nacional. No obstante, el clima interno se ha tornado tenso tras la caída del principal candidato a la presidencia de la organización política, Felipe Vega de la Cuadra, y el surgimiento de dos nuevas figuras que disputan el liderazgo.

Sobre lo ocurrido, no todos están dispuestos a pronunciarse, debido a la disputa por el control interno del movimiento, señala Juan Carlos Valarezo, experto en Ciencias Políticas y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Internamente, se estaría buscando a alguien que represente la identidad correísta.

Sin embargo, todo se define bajo la perspectiva del expresidente Rafael Correa, observa Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional. Por lo que, agrega, quienes logren postular a la presidencia del movimiento político serán las figuras más fuertes y apalancadas de la RC; hasta ahora los candidatos serían Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional, y el periodista Orlando Pérez.

¿Qué opinan las figuras de RC?

No obstante, Rivadeneira ha permanecido fuera del país durante un largo periodo, observa Pierina Correa. “¿Por qué recurrir a figuras que, si bien sirvieron al país en su momento, han estado alejadas del Ecuador y de la realidad que hoy se vive?”, cuestiona. Sin embargo, Gissela Garzón asegura que ese nombre sí ha tenido mayor aceptación y reconocimiento en la militancia.

En cuanto a Pérez, Correa cuestiona su conocimiento de la realidad interna del movimiento y el trabajo en territorio. A su criterio, RC debería apostar por militantes cercanos a colectivos, gremios y asociaciones, y reitera su respaldo a Mario Latorre.

¿Qué implicaría que la RC apueste por estos cuadros?

El hecho de que ambas figuras compitan por el cargo podría interpretarse como una priorización de perfiles de alto impacto, analiza Valarezo. Por lo que, advierte, que esto también implica un riesgo, podría debilitar la articulación orgánica de la RC al no visibilizar una figura que fortalezca su estructura territorial.

Quinga sostiene que la Revolución Ciudadana debe definir si realmente apostará por un militante pasivo, ya que, según advierte, las decisiones en curso evidencian que “no se habla de un cambio”. A esto se suma, señala Valarezo, el riesgo de que la convención profundice fracturas internas o provoque nuevas salidas del movimiento, en medio de la tensión entre la ortodoxia y las demandas de sus bases por una renovación.

Por ello, Pierina Correa sostiene que su hermano debería considerar otros perfiles. “La militancia busca una participación real y democrática en la toma de decisiones; es momento de tomarlos en cuenta”.

Lecturas del ambiente

Poder

Valarezo advierte que, aunque las decisiones en la Revolución Ciudadana suelen concentrarse en dirigencias y coaliciones, la Convención Nacional mostrará si, esta vez, primará el liderazgo del fundador o la necesidad de ampliar la base, ya que de lo contrario no superarán el 35 % de los votos.

Evidencia

A criterio de Quinga, Correa estaría mostrando cómo funciona la dinámica interna de RC, en la que ya no es necesario el proceso de formación de cuadros, como se conocía antes en las organizaciones. Por esta razón, explica, no considera ni las bajas que ha tenido ni las que podría producirse al mantener este tipo de acciones.

Consecuencias

el politólogo Valarezo, la salida de Felipe Vega de la Cuadra de la contienda por el liderazgo, en medio de la controversia pública, refleja los costos de la disputa interna, la dificultad de sostener coaliciones o las fricciones ante la alineación de respaldos. También el resultado del cierre de filas.

Fechas. La Convención Nacional será en Manta, el 17 y 18 de enero. Los militantes participarán tanto presencial como virtual.

