RC5 denuncia violación de derechos humanos tras negativa de habeas corpus a Glas

La organización RC5 y el expresidente Rafael Correa reaccionaron con fuertes críticas a la negativa del habeas corpus

El 28 de diciembre de 2025, el juez de la Unidad Judicial de La Libertad Jean Valverde, negó el habeas corpus correctivo solicitado por el exvicepresidente Jorge Glas, recurso que buscaba su traslado inmediato a un hospital debido a su delicado estado de salud.

RELACIONADAS Niegan habeas corpus a Jorge Glas y continuará recluido en la Cárcel del Encuentro

Este 29 de diciembre, la organización política Revolución Ciudadana (RC5) emitió un comunicado en el que calificó la decisión como una “nueva violación a los derechos humanos”. En el pronunciamiento se señaló directamente al juez Jean Valverde por haber actuado con información incompleta y errónea. Según RC5, se ignoraron pruebas médicas presentadas por la defensa y se desestimó el riesgo real para la vida de Glas, quien permanece bajo custodia del Estado.

La organización enfatizó que negar atención médica especializada constituye una omisión deliberada y una responsabilidad directa del sistema judicial. “No habrá silencio frente a esta tortura llena de odio y perversidad”, concluyó el comunicado, en el que se denuncia ante el Ecuador y la comunidad internacional la vulneración de los derechos a la vida y a la salud.

Correa acusa persecución y manipulación política

El expresidente Rafael Correa también reaccionó a través de su cuenta en la red social X, donde calificó la situación como un acto de “odio y perversidad”. Correa sostuvo que la negativa al habeas corpus no responde únicamente a razones jurídicas, sino a un intento de presionar a Glas para que lo involucre en algún proceso judicial.

“Si lo hiciera, al día siguiente estaría libre, pero Jorge nunca se prestará a una infamia, y preferirá morir”, escribió Correa, subrayando la lealtad de su exvicepresidente y la firmeza de su postura frente a lo que considera una persecución política.

El exmandatario añadió que la historia juzgará a quienes hoy actúan como “verdugos” y que las nuevas generaciones reconocerán la valentía de Glas. En su mensaje citó una frase que resume su visión del momento: “Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena”.

La resolución de Glas

El juez Jean Valverde rechazó el habeas corpus correctivo solicitado a favor del exvicepresidente Jorge Glas, por lo que continuará recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. En su resolución, el magistrado reconoció que Glas presenta varias afecciones de salud, pero concluyó que no existe un riesgo grave ni inminente que justifique su traslado inmediato a un hospital. Además, señaló que durante su permanencia en el centro penitenciario no se evidenció la vulneración de derechos constitucionales.

Jorge Glas está detenido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, desde donde asistió a la audiencia de habeas corpus. Captura de video

Valverde subrayó que el Estado, como garante, debe adoptar medidas para proteger la vida de Glas y asegurar que no sea sometido a tratos crueles. En su decisión, también dio validez a un informe de la Defensoría del Pueblo, elaborado tras una visita al centro carcelario, en el que se indica que el exvicepresidente recibe medicamentos y alimentación diaria.

Por su parte, Jorge Glas ha denunciado que sufre tortura física y psicológica, afirmando: “Esto me está destruyendo”. El exvicepresidente cumple sentencias ejecutoriadas por asociación ilícita en el caso Odebrecht y por cohecho agravado en el caso Sobornos, además de una condena en primera instancia por peculado relacionado con la reconstrucción de Manabí.

El Ministerio de Salud Pública se opone a la hospitalización de Jorge Glas Leer más

Informe oficial sobre el estado médico de Jorge Glas

Durante la audiencia, el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó un reporte en el que detalló que entre abril de 2024 y noviembre de 2025 el exvicepresidente Jorge Glas recibió 567 atenciones médicas, de las cuales 40 se realizaron desde su ingreso a la Cárcel del Encuentro, hace aproximadamente mes y medio. Según la entidad, su expediente clínico registra 18 diagnósticos, ninguno catalogado como enfermedad catastrófica.

El médico del centro penitenciario, Heider Retamozo, indicó que Glas presenta anemia leve y niveles elevados de bilirrubina, razón por la cual está previsto practicarle una ecografía hepática. Añadió que el exvicepresidente recibe tratamiento farmacológico continuo, incluido el destinado a una infección por hongos, y que el suministro de medicamentos se encuentra garantizado.

Con base en estos elementos, el MSP concluyó que no existen razones médicas que justifiquen su traslado a una casa de salud externa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!