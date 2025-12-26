Jorge Glas denuncia tortura física y psíquica: “Esto me está destruyendo”

Audiencia por la salud de Jorge Glas se desarrolló con comparecencia telemática. Fue suspendida y continuará este sábado

Fotografía de archivo del 17 de agosto de 2025 del exvicepresidente Jorge Glas llegando a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito (Ecuador).

Durante la audiencia de hábeas corpus realizada este viernes 26 de diciembre en la Unidad Judicial de Garantías Penales del cantón La Libertad, el exvicepresidente Jorge Glas aseguró que es víctima de tortura física y psicológica, tratos crueles y una persecución política “disfrazada de legalidad”, mientras permanece privado de libertad en la Cárcel del Encuentro.

La diligencia, convocada para analizar su estado de salud, se desarrolló de forma telemática y en medio de un fuerte despliegue de seguridad. Glas no compareció de manera presencial y su defensa insistió en que las condiciones de reclusión vulneran sus derechos fundamentales.

RELACIONADAS Audiencia que busca que Glas pase de la cárcel El Encuentro a un hospital se aplaza

“La atención médica es una falacia”, afirma Glas

En su intervención ante el juez, Glas sostuvo que su salud se ha deteriorado progresivamente y cuestionó lo que calificó como una “falacia” sobre la atención médica que recibe en prisión.

“Eso no es una atención médica integral. Solo vienen a tomar la presión o el oxímetro”, reclamó.

Según detalló, en las últimas semanas ha recibido visitas médicas, pero sin continuidad, ya que cada revisión ha sido realizada por un médico distinto, sin seguimiento ni tratamiento efectivo. Enumeró varias afecciones que padece, entre ellas fibromialgia, problemas de columna, hipertensión, estrés postraumático, trastornos de ansiedad y una depresión que calificó como “grave y profunda”.

El exvicepresidente alertó además sobre la falta de medicamentos esenciales. Aseguró que solo cuenta con pastillas para la presión arterial para dos días y que esta semana no pudo ver a ningún médico.

“No me sacaron. No me pusieron en la lista de pacientes y no pude hablar con ningún médico”, dijo.

Jorge Glas, exvicepresidente, cumple sus condenas por tres casos de corrupción y está recluido en la cárcel del Encuentro. Cortesía

Medicación agotada y trámites que “se traducen en tortura”

Glas afirmó que varios medicamentos que necesita de forma permanente ya se le han terminado, entre ellos antialérgicos y analgésicos. Explicó que la reposición no es inmediata y depende de trámites que involucran al SNAI y al Ministerio de Salud.

"Jorge Glas cumplió condena pero sigue preso": su defensa denuncia deterioro de salud Leer más

“Mientras ese trámite no se cumpla, yo voy a estar sin pastillas para la presión arterial... Eso se traduce en una tortura psicológica sistemática”, aseguró.

Ruidos, golpes y falta de descanso

En otro momento de su testimonio, Glas denunció ruidos constantes, golpes metálicos y el uso prolongado de un extractor industrial dentro del penal, cuyo sonido —dijo— es más fuerte que el de una fábrica y permanece encendido hasta 16 horas seguidas, día y noche.

“No podemos dormir. Hay intervenciones a las 2, 3, 4 o 5 de la mañana, con golpes y escándalo. Me tienen los nervios destrozados”, manifestó.

También relató que durante operativos internos se obliga a otros presos a bañarse de madrugada, lo que genera gritos e insultos constantes. Afirmó que uno de los golpes fue tan fuerte que dañó la puerta de su celda.

“El policarbonato que supuestamente es antiponines está fisurado. No representa ninguna protección en un motín ni frente a un disparo”, advirtió, al tiempo que expresó preocupación por su seguridad y la de las personas recluidas en celdas contiguas.

“Es persecución política disfrazada de legalidad”

Correa y RC5 reaccionan al traslado de Jorge Glas a la Cárcel del Encuentro Leer más

Glas concluyó su intervención señalando que las condiciones en las que permanece recluido no solo afectan su salud, sino que responden —según dijo— a una persecución política.

“Estos tratos crueles me están destruyendo. Esto es persecución política disfrazada de legalidad”, sostuvo ante el juez.

¿Qué pasó con la audiencia?

La audiencia se instaló pasadas las 11:00 y fue suspendida luego de las 13:00. Continuará este sábado 27 de diciembre a las 08:30, cuando el juez deberá seguir analizando el recurso de hábeas corpus correctivo presentado por la defensa, que solicita el traslado inmediato de Glas a un centro de salud.

En los exteriores del complejo judicial se concentraron simpatizantes de la Revolución Ciudadana, quienes corearon consignas de apoyo y denunciaron presuntas vulneraciones a los derechos del exvicepresidente.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ