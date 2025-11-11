Correa y RC5 reaccionan al traslado de Jorge Glas a la Cárcel del Encuentro

El traslado de Jorge Glas a la Cárcel del Encuentro provocó críticas de Rafael Correa y del movimiento Revolución Ciudadana

El traslado del exvicepresidente Jorge Glas desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, hacia la Cárcel del Encuentro en Santa Elena, el 10 de noviembre de 2025, provocó diversas reacciones políticas y sociales. La medida, ejecutada por el Gobierno de Daniel Noboa como parte de la reubicación de 300 presos considerados de alta peligrosidad, fue rechazada por líderes del correísmo, quienes calificaron la acción como un acto de humillación y persecución.

Glas, condenado por los casos Odebrecht y Sobornos, además de enfrentar un proceso por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, ha pasado por cuatro prisiones desde 2017. Su traslado más reciente se enmarca en un plan de seguridad nacional, pero ha sido interpretado por sus simpatizantes como una vulneración de derechos humanos.

“Pronto estarán ahí los verdaderos criminales”

El expresidente Rafael Correa criticó la medida expresando, a través de su cuenta de X, que el traslado de Glas responde a un “show político” y que los verdaderos criminales aún no enfrentan la justicia. En su mensaje, Correa mencionó casos de corrupción empresarial, narcotráfico y destrucción de droga vinculados a corporaciones privadas, asegurando que tarde o temprano esos responsables deberán rendir cuentas.

“Te lo aseguro, pronto estarán ahí los verdaderos criminales: los que se robaron 70 millones de dólares en impuestos del pueblo ecuatoriano, los que se pusieron autobombas para mantener el terror, los que compraron con testaferros medios de comunicación.." publicó Correa en su cuenta de X

Así mismo criticó que a Glas se lo incluyera entre los presos más peligrosos, asegurando que se trata de un "show, maldad y falsedad" por parte del Gobierno. "Debo reconocer que estás logrando tu objetivo: acostumbrar a la gente al show, a la crueldad, a la mentira, a la ineptitud y a la deshonestidad" finalizó.

Te lo aseguro, pronto estarán ahí los verdaderos criminales:

- Los que se robaron 70 millones de dólares en impuestos del pueblo ecuatoriano.

- Los que se pusieron autobombas para mantener el terror.

- Los que compraron con testaferros medios de comunicación.

- Los que mandaron… https://t.co/wRtbBsYOF8 — Rafael Correa (@MashiRafael) November 11, 2025

Rechazo por parte de la Revolución Ciudadana

El movimiento Revolución Ciudadana (RC5) también se pronunció con un comunicado oficial en el que expresó su “profundo rechazo e indignación” ante lo que calificó como una exposición pública innecesaria de la imagen de Glas.

La organización recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas provisionales a favor del exvicepresidente, al reconocer que enfrenta un grave riesgo de sufrir daños irreparables en su salud debido a las condiciones de su encarcelamiento.

El comunicado señaló que la actuación del Gobierno constituye una violación flagrante de dichas medidas internacionales y responsabilizó directamente al presidente Daniel Noboa por cualquier afectación a la seguridad o integridad física de Glas.

Una vez más, el poder actúa con crueldad.

Jorge Glas sufre la persecución y el ensañamiento del Estado, pese a las medidas de la @CIDH. pic.twitter.com/SwUZBU3xXQ — Revolución Ciudadana (@RC5Oficial) November 11, 2025

