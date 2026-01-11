Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

La Aurora cortes
Nuevos cortes de luz en varias zonas de Guayaquil.Ilustración referencial / GROK

Se reportan cortes de luz en varias zonas de Guayaquil

Cnel no se ha pronunciado y tampoco se sabe la duración de la interrupción del servicio

Este domingo 11 de enero, ciudadanos reportaron a través de redes sociales cortes de energía eléctrica en varios sectores del norte de Guayaquil

Sectores afectados

Entre las zonas afectadas se encuentran La Aurora (Vía a Daule), Pascuales, Villa Bonita, el tramo de la Vía Daule entre el km 11 y el 17, Paraíso de la Flor, Flor de Bastión (todos los bloques) y Bastión Popular, Mucho Lote 2, entre otros.

Precio gasolina Extra PEC

Ecuador: Precio de extra, ecopaís y diésel premium baja desde este 12 de enero

Leer más
RELACIONADAS

Hasta el momento, la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP no se ha pronunciado sobre las causas ni la duración de la interrupción del servicio.

La escasez de lluvias ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes temen que los recientes cortes de luz sean un indicio de nuevos apagones.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Se reportan cortes de luz en varias zonas de Guayaquil

  2. La geopolítica agita el crudo, pero la sobreoferta mandará en 2026

  3. Sin financiamiento estructural, la ciencia no alcanzará a frenar al Fusarium R4T

  4. Ecuador: Precio de extra, ecopaís y diésel premium baja desde este 12 de enero

  5. Ecuador: Gobierno actualiza por cuarta vez fórmula para fijar precio de combustibles

LO MÁS VISTO

  1. Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: alineaciones y cómo ver | Final Supercopa de España

  2. Hora y dónde ver EN VIVO Barcelona vs Real Madrid por final deSupercopa España 2026

  3. Real Madrid vs Barcelona: las alineaciones para la final de Supercopa de España 2026

  4. ¿Quién es el esposo de Yuleysi Coca, mencionado en el testimonio de Mayra Salazar?

  5. Armas, contratos y crimen organizado: alias Marino fue proveedor del Estado

Te recomendamos