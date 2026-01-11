Se reportan cortes de luz en varias zonas de Guayaquil

Cnel no se ha pronunciado y tampoco se sabe la duración de la interrupción del servicio

Este domingo 11 de enero, ciudadanos reportaron a través de redes sociales cortes de energía eléctrica en varios sectores del norte de Guayaquil.

Sectores afectados

Entre las zonas afectadas se encuentran La Aurora (Vía a Daule), Pascuales, Villa Bonita, el tramo de la Vía Daule entre el km 11 y el 17, Paraíso de la Flor, Flor de Bastión (todos los bloques) y Bastión Popular, Mucho Lote 2, entre otros.

Ecuador: Precio de extra, ecopaís y diésel premium baja desde este 12 de enero Leer más

Ni bien cae la lluvia y ya empezamos con los cortes de energía eléctrica carajo!@CNEL_EP @servicioscnelep @inesmanzano

Es en toda #LaAurora pic.twitter.com/fJJfffqi8x — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) January 12, 2026

Hasta el momento, la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP no se ha pronunciado sobre las causas ni la duración de la interrupción del servicio.

Guayakill sin luz, corte a una hora exacta, ya pasaron 30' corte sectorizado. Nada que hacer se vienen los apagones 😑😑😑😑 pic.twitter.com/lC9yuvHpcU — Samantex (@samantex_twitch) January 12, 2026

La escasez de lluvias ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes temen que los recientes cortes de luz sean un indicio de nuevos apagones.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO