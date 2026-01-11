Ecuador: Precio de extra, ecopaís y diésel premium baja desde este 12 de enero

El galón de estos combustibles se redujo en seis centavos frente a sus valores anteriores, informó la Camddepe

El precio actual de los combustibles aplicará desde este 12 de enero hasta el 11 de febrero de 2026.

El precio de las gasolinas extra, ecopaís, súper; y del diésel premium, que se emplea en el sector automotor, tendrá una reducción desde este 12 de enero hasta el 11 de febrero de 2026, informó Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe).

Según los valores reportados por el gremio, el galón de gasolina Extra y Ecopaís pasó de $2,73 a $2,67, mientras que el diésel bajó de $2,77 a $2,71. En ambos casos, la disminución es de 6 centavos por galón, lo que representa una caída aproximada de 2,2 % frente a los precios que estuvieron vigentes hasta este 11 de enero de 2026.

La reducción se da luego de que el Gobierno ajustara por cuarta vez el reglamento para la fijación mensual de precios de los combustibles, que incorpora componentes financieros que suman a variables como el precio internacional de los derivados, los costos de importación, transporte, almacenamiento y más-

Mientras tanto, el precio de venta sugerido para la Súper será $3.36 por galón. Esto significa una caída de 17 centavos frente al costo vigente hasta el 11 de enero de 2026 ($3,53). Sin embargo, en las estaciones de servicio este valor puede variar debido a que este producto tiene liberado su margen de ganancia.

En el caso del diésel, el nuevo valor también recoge el cambio en la aplicación del margen de la abastecedora, que había sido excluido temporalmente entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Gobierno actualiza por cuarta vez fórmula para fijar precio de combustibles

El reglamento que establece la manera de calcular el precio de los combustibles en Ecuador, que se realiza cada mes, fue modificado por cuarta ocasión desde agosto de 2025. La presidenta encargada, María José Pinto, emitió este 11 de enero de 2026 las nuevas reglas en el Decreto Ejecutivo 278.

Previo a este ajuste, el reglamento de Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos fue modificado en diciembre de 2025 (Decreto 242), en septiembre de 2025 (Decreto 126) y agosto de 2025 (Decreto 83).

Las reformas aplicarán desde este 12 de enero, que entrarán en vigor los nuevos precios de la extra, ecopaís, súper y diésel premium, refiere este insumo.

Fórmula precio de combustibles: ¿Qué cambios plantea el Decreto Ejecutivo 278?

Erazo explicó que el Decreto Ejecutivo 278 se establece que el componente Rtm -considerado el cálculo de los precios de estos productos- responderá ahora a la tasa de interés efectiva referencial mensual para el segmento productivo empresarial.

Antes, en el Decreto 83, este parámetro se refería a las tasas que el Banco Central del Ecuador (BCE) reconoce la deuda interna de mediano y largo plazo (bonos del Estado).

Erazo mencionó que el componente actual del Rtm ( tasa de interés efectiva referencial mensual para el segmento productivo empresarial) maneja usualmente porcentajes más altos en relación al que se usaba anteriormente.

“Esto quiere decir que en el cálculo de fijación de precios de derivados se considerará un componente que hará que el costo de las importaciones de combustibles tenga un incremento mínimo”, detalló Erazo.

Los efectos del Decreto 278 en el precio de los combustibles

En otras palabras, el Decreto reconoce un mayor costo para las abastecedoras, que importan derivados. En Ecuador la principal abastecedora es la empresa pública Petroecuador.

Además, a partir de este 12 de enero de 2026 en el cálculo del precio del diésel premium ya se considerará el margen de la abastecedora, que fue eliminado temporalmente en diciembre de 2025 en el Decreto 242.

Entonces, el Ejecutivo dispuso que el Precio de Paridad de Importación con margen de abastecedora (PPI mgn) no será considerado por el período comprendido del 12 de diciembre 2025 al 11 de enero de 2026. Entonces, la medida permitió que el galón de diésel bajé de 2,80 a 2,77.

Con todos estos componentes, más el precio de los derivados en el mercado internacional, los costos de transporte, almacenamiento y otros, Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos determinan los nuevos precios de estos productos.

