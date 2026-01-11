Ecuador: Gobierno actualiza por cuarta vez fórmula para fijar precio de combustibles

El Decreto fue emitido a horas de que se conozcan los precios de las gasolinas y diésel, que aplicarán desde este 12 de enero

Las reformas aplicarán desde este 12 de enero, que entran en vigor los nuevos precios de la extra, ecopaís, súper y diésel prémium.

El reglamento que establece la manera de calcular el precio de los combustibles en Ecuador, que se realiza cada mes, fue modificado por cuarta ocasión desde agosto de 2025. La presidenta encargada, María José Pinto, emitió este 11 de enero de 2026 las nuevas reglas en el Decreto Ejecutivo 278.

Previo a este ajuste, el reglamento de Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos fue modificado en diciembre de 2025 (Decreto 242), en septiembre de 2025 (Decreto 126) y agosto de 2025(Decreto 83).

Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe), explicó que el Decreto Ejecutivo 278 se establece que el componente Rtm -considerado el cálculo de los precios de estos productos- responderá ahora a la tasa de interés efectiva referencial mensual para el segmento productivo empresarial.

Antes, en el Decreto 83, este parámetro se refería a las tasas que el Banco Central del Ecuador (BCE) reconoce la deuda interna de mediano y largo plazo (bonos del Estado).

Erazo mencionó que el componente actual del Rtm ( tasa de interés efectiva referencial mensual para el segmento productivo empresarial) maneja usualmente porcentajes más altos en relación al que se usaba anteriormente.

“Esto quiere decir que en el cálculo de fijación de precios de derivados se considerará un componente que hará que el costo de las importaciones de combustibles tenga un incremento mínimo”, detalló Erazo.

Los efectos del Decreto 278 en el precio de los combustibles

En otras palabras, el Decreto reconoce un mayor costo para las abastecedoras, que importan derivados. En Ecuador la principal abastecedora es la empresa pública Petroecuador.

Las reformas aplicarán desde este 12 de enero, que entrarán en vigor los nuevos precios de la extra, ecopaís, súper y diésel prémium, refiere este insumo.

Además, a partir de este 12 de enero de 2026 en el cálculo del precio del diésel prémium ya se considerará el margen de la abastecedora, que fue eliminado temporalmente en diciembre de 2025 en el Decreto 242.

Entonces, el Ejecutivo dispuso que el Precio de Paridad de Importación con margen de abastecedora (PPI mgn) no será considerado por el período comprendido del 12 de diciembre 2025 al 11 de enero de 2026. Entonces, la medida permitió que el galón de diésel bajé de 2,80 a 2,77.

Todos estos componentes, más el precio de los derivados en el mercado internacional, los costos de transporte, almacenamiento y otros, Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos determinarán los nuevos precios de estos productos.

Actualmente el precio del galón de estos productos es:

Extra $2,73

Ecopaís $2,73

Súper $3,53

Diésel prémium $2,77

Tras estos ajustes, la Camddepe informó que está a la expectativa de los nuevos precios que regirán para los combustibles desde el 12 de enero al 11 de febrero de 2026. “No sabemos cómo se va a aplicar la fórmula, antes del Decreto 276 se estimaba que los precios de las gasolinas debían bajar. En el caso del diésel, hay que recordar que mantiene un subsidio de 11 centavos por galón”, refirió Erazo.

