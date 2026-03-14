EN VIVO Arsenal vs Everton: dónde ver y alineaciones | Premier League 2025-26

Arsenal buscará ampliar su ventaja en la Premier League cuando reciba a Everton en Londres con Piero Hincapié en la defensa

Arsenal es el líder de la Premier League 2025-26.

El líder de la Premier League 2025-26, Arsenal, recibirá este sábado 14 de marzo de 2026 a Everton en la fecha 30 del campeonato inglés.

(Te invito a leer: Chelsea vs Newcastle EN VIVO: cómo ver, alineaciones y detalles | Premier League)

El encuentro, que contará con el ecuatoriano Piero Hincapié como titular, se disputará desde las 12:30 (hora de Ecuador) en el Emirates Stadium.

Arsenal defiende el liderato de la Premier League

El equipo dirigido por Mikel Arteta llega como líder del torneo con 67 puntos y buscará una victoria que le permita mantener su ventaja en la cima de la clasificación en la recta final de la temporada 2025-26.

Piero Hincapié será titular en la zaga de Arsenal. Archivo

Para este compromiso, los ‘Gunners’ contarán con varias de sus principales figuras, entre ellas Eberechi Eze, Gabriel Martinelli y Declan Rice, quienes se perfilan como piezas claves en el esquema del equipo londinense.

Fórmula 1: Kimi Antonelli hace historia con la pole más joven en China Leer más

En cambio, Martin Ødegaard y Leandro Trossard permanecen en duda por molestias físicas.

El equipo de David Moyes quiere sorprender en Londres

Por su parte, el conjunto visitante, dirigido por David Moyes, llega ubicado en la octava posición con 43 puntos y buscará dar la sorpresa en Londres.

Los ‘Toffees’ confían en el poder ofensivo de Beto, Dwight McNeil y Iliman Ndiaye para sumar en un escenario complicado.

Dónde ver EN VIVO Arsenal vs Everton en Ecuador

En Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO por ESPN y la plataforma digital Disney+ Premium.

Alineaciones de Arsenal vs Everton

EN VIVO Arsenal vs Everton

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!