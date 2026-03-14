Chelsea vs Newcastle EN VIVO: cómo ver, alineaciones y detalles | Premier League

Chelsea recibe a Newcastle en Stamford Bridge con Moisés Caicedo como eje del mediocampo en un duelo clave por la tabla

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo será una de las piezas clave de Chelsea cuando enfrente a Newcastle United por la jornada 30 de la Premier League 2025-26.

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El compromiso se disputará este sábado 14 de marzo, desde las 12:30 (hora de Ecuador), en el estadio Stamford Bridge.

Chelsea busca zona de Champions League

El equipo londinense, dirigido por Liam Rosenior, llega al encuentro ubicado en el quinto puesto de la tabla con 48 puntos y buscará una victoria que le permita meterse en zona de clasificación a la próxima edición de la Champions League.

Chelsea busca meterse en zona de clasificación a Champions League. @ChelseaInPhotos

En este escenario, Caicedo será el eje del mediocampo junto al argentino Enzo Fernández y al ofensivo inglés Cole Palmer.

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Los Blues afrontarán el duelo con algunas ausencias importantes, ya que no estarán disponibles por lesión Estêvão Willian y Lewis Colwill, mientras que Pedro Neto cumplirá una suspensión.

Newcastle llega con varias ausencias por lesión

Por su parte, el Newcastle del entrenador Eddie Howe llega en la casilla 12 de la clasificación, con 39 unidades.

Las Urracas también presentan varias bajas por lesión, entre ellas Bruno Guimarães, Lewis Miley, Fabian Schär y Emil Krafth.

Dónde ver Chelsea vs Newcastle en Ecuador

En Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

Alineaciones confirmadas de Chelsea vs Newcastle

EN VIVO Chelsea vs Newcastle

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