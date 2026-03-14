El futuro de la ley sobre trabajo de reos en las cárceles se debatirá en Cuenca

La Comisión de Seguridad anunció que el segundo debate del Pleno está programado para el martes 17 de marzo 2025

La Comisión de Seguridad fue la encargada de elaborar el informe para segundo debate.

La Asamblea Nacional alista una nueva sesión fuera de Quito. Esta vez, el Pleno se reunirá en Cuenca, provincia de Azuay. En esa jornada se tratará el segundo debate del proyecto de Ley para Transformar el Sistema Penitenciario. Uno de los principales cambios propuestos es que las personas privadas de libertad trabajen.

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“El texto, construido en la Comisión de Seguridad, apunta a fortalecer las acciones del Estado en el control de las cárceles del país que, por muchos años, estuvieron bajo el dominio de grupos de delincuencia organizada”, dijo Inés Alarcón, presidenta de esa comisión.

El 11 de marzo de 2026, la Comisión de Seguridad aprobó el informe para segundo debate. La iniciativa busca que las personas privadas de libertad realicen labores dentro de los centros penitenciarios, con el objetivo de cubrir sus necesidades básicas durante el cumplimiento de sus condenas.

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El proyecto plantea que los internos puedan realizar actividades productivas y de servicio dentro de las cárceles, lo que permitiría mejorar la organización interna de los centros. La presidenta de la comisión aseguró que la norma busca devolver el control de las cárceles al Estado.

Entre los puntos más relevantes se incluye la creación de un Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, la clasificación de los centros de privación de libertad, el establecimiento de un régimen especial y la diferenciación funcional entre la seguridad penitenciaria de adultos y el sistema de adolescentes infractores.

Otras leyes que se tratarán en Cuenca

La Comisión de Seguridad informó que continuará con el debate de otros proyectos mientras dure el traslado del Legislativo a Cuenca. “Desde la Gobernación de Azuay continuará la construcción del informe para segundo debate de la Ley para Prevenir el Uso Delictivo de Uniformes, una herramienta urgente para frenar la simulación de funciones por parte de grupos criminales”, indicó Alarcón en un comunicado.

La oficialista Inés Alarcón es la presidenta de la Comisión de Seguridad Cortesía API

Otra actividad prevista es recibir al gobernador de Azuay, a representantes de la Policía Nacional y a un delegado del Ministerio del Interior para conocer las medidas implementadas, los resultados obtenidos y las estrategias previstas para continuar con el combate contra la criminalidad.

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