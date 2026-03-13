Correísmo aún analiza juicio político contra Loffredo por el caso Las Malvinas

La legisladora de la Revolución Ciudadana Paola Cabezas aseguró que la solicitud será una decisión que se tome en colectivo

La legisladora del correísmo, Paola Cabezas, se refirió a la posibilidad de impulsar un juicio político contra el ministro de Defensa.

El impulso a un posible juicio político contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, aún no es una decisión tomada por la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea. Este 13 de marzo de 2026, la asambleísta Paola Cabezas aseguró que no descartan esa posibilidad, pero aclaró que no es una decisión que la bancada pueda tomar de manera unilateral.

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Ayer, jueves 12 de marzo de 2026, trascendió la posibilidad de que la legisladora correísta Mónica Palacios presente una solicitud de juicio político contra Loffredo. Esto, después de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la desaparición forzada de los menores Nehemías, Josué, Ismael y Steven, conocida como el caso de Las Malvinas.

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La sentencia reconoce la desaparición forzada y ordena el cumplimiento de medidas de reparación integral para los familiares de las víctimas. El caso se resolvió a partir de una acción extraordinaria de protección por un habeas corpus presentado por los familiares durante el proceso de investigación.

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¿Qué dijo Mónica Palacios?

La legisladora por el exterior manifestó que buscará la interpelación del ministro del gobierno de Daniel Noboa por presunto incumplimiento de funciones. Recordó que el 22 de diciembre de ese año realizó un proceso de fiscalización sobre el caso y envió una solicitud de información a Loffredo sobre los operativos que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) ejecutaron el día de la desaparición.

Según Palacios, el ministro envió un documento en enero de 2025 en el que habría señalado que los cuatro menores de edad fueron aprehendidos por militares cerca del Mall del Sur de Guayaquil, los subieron a camionetas y los trasladaron a la base aérea de la parroquia Taura, en Guayas, donde los “dejaron con vida”.

Para la legisladora, la firma de Loffredo en ese documento es “una mentira, un crimen de Estado, que está incriminado en la muerte de los niños”. Además, Palacios cuestionó que el ministro haya respaldado a las Fuerzas Armadas en lugar de apoyar a la familia de las víctimas.

¿Qué dice la bancada correísta?

Antes de la sesión del Pleno de la Asamblea que comenzó pasadas las 10:00 de este 13 de marzo de 2026, asambleístas de la Revolución Ciudadana ofrecieron una rueda de prensa virtual. Durante la sesión está previsto tratar la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso Malvinas.

Las familias de Josué, Ismael, Nehemías y Steven esperan justicia tras el fallo de la Corte Constitucional por el Caso Malvinas Cortesía

EXPRESO consultó cómo se gestionaría la solicitud para enjuiciar políticamente a Loffredo. Paola Cabezas respondió: “No es una opción que descartamos pero no es una decisión que debe tomar unilateralmente la bancada de la Revolución Ciudadana”.

Cabezas señaló que en el caso están involucradas familias, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Por ello, sostuvo que, de tomarse esa decisión, será una resolución colectiva. Además, reconoció la validez de la voz de Mónica Palacios ya que, según dijo, representa a varios ecuatorianos que plantean que existan responsabilidades políticas.

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