La Asamblea despachó en solo 24 minutos el caso de los cuatro de Las Malvinas

La resolución declaró el 8 de diciembre como Día conmemorativo en memoria de Josué, Ismael, Steven y Nehemías

El Pleno de la Asamblea declaró al 8 de diciembre como día conmemorativo por Josué, Nehemías, Steven e Ismael, los cuatro menores de Las Malvinas.

Sin debate y en apenas 24 minutos, la Asamblea trató la sentencia de la Corte Constitucional sobre la desaparición forzada de los cuatro menores del caso Las Malvinas. El 8 de diciembre fue declarado como Día Conmemorativo en memoria de Josué, Ismael, Steven y Nehemías. Además, el oficialismo se aseguró de que una de sus comisiones tramite la fiscalización del caso.

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Este 13 de marzo de 2026, la Asamblea sesionó para conocer la sentencia. Entre sus disposiciones, la Corte determinó que el Legislativo declare el 8 de diciembre como día conmemorativo. También estableció que trabaje en reformas a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

¿Qué pasó durante el Pleno?

No hubo análisis ni referencias directas al caso durante la sesión. La presidenta encargada del Legislativo, Mishel Mancheno (ADN), pidió que se leyera la parte de la sentencia que corresponde a la Asamblea Nacional. Tras ello, únicamente concedió la palabra a su compañera de bancada Inés Alarcón para que planteara la moción.

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La legisladora oficialista, antes de presentar su propuesta, se limitó a señalar que el rol de la Asamblea era actuar con responsabilidad institucional.

No hizo referencia al caso, tampoco dirigió palabras a los familiares ni profundizó en la acusación de desaparición forzada. “Esta declaratoria busca que el Ecuador tenga un espacio para recordar, reflexionar y ratificar el compromiso de todas las instituciones con la protección a la vida, dignidad y derechos de las personas”, señaló.

La moción planteada por Alarcón obtuvo el voto favorable de 147 asambleístas. Esta vez, la Revolución Ciudadana sumó sus votos y solo dos legisladores votaron en contra de la resolución.

Fiscalización a cargo de ADN

Una vez más, ADN se atribuyó la fiscalización de un caso sensible para el Gobierno de Daniel Noboa. Como parte de la resolución aprobada por el Pleno, se estableció que la Comisión de Seguridad, presidida por Alarcón, se encargue de la fiscalización de todo lo relacionado con el caso.

Se abre el debate en la #Sesión77 y se otorga la palabra a @InesAlarconOk, presidenta de @SeguridadAN.



Destaca que corresponde a esta Legislatura adoptar las medidas dispuestas por la @CorteConstEcu orientadas a la reparación integral y preservación de la memoria. — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 13, 2026

En el documento se lee: “Cualquier otra comisión especializada permanente u ocasional deberá inhibirse de iniciar o continuar procesos de fiscalización sobre los mismos hechos”.

Respecto a las reformas a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, la resolución señala: “DISPONER a los integrantes de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral que, en el plazo de 30 días elaboren y presenten un proyecto de ley reformatorio. El mismo deberá incluir:

La obligación de presumir y registrar como una presunta desaparición forzada cuando del relato fáctico se desprenda que la o el sospechoso sea un agente del Estado; así como los deberes de investigación urgente y oficiosa.

La prohibición expresa de alegar la reserva de la información como negativa o demora para la entrega de información.

Mecanismos de coordinación interinstitucional y activación inmediata de rutas de búsqueda para este tipo de casos específicos, en los términos contemplados en la sección 9.5 de la sentencia 1732-25-EP/26 de la Corte Constitucional.

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