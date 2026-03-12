FF.AA. niegan “espíritu de cuerpo” ante Comité de la ONU contra desapariciones

Este 12 de marzo de 2026 arrancó la revisión del Comité contra la Desaparición Forzada hacia Ecuador en Ginebra

El estado de excepción permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna.

Representantes de las Fuerzas Armadas de Ecuador negaron ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que en la institución exista el denominado “espíritu de cuerpo”. La delegación aseguró que está abierta a realizar mejoras a partir de un diálogo constructivo.

(NO TE PIERDAS: Caso Malvinas: el fallo de la Corte Constitucional deja a Loffredo sin margen)

La mañana del 12 de marzo de 2026, la delegación encabezada por el consejero jurídico del Ministerio de Defensa, Leonardo Alvear, compareció en el primer día de la sesión 565 del Comité, que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

RELACIONADAS Comisión de Derechos Humanos exige responsabilidades políticas por caso Malvinas

La sesión y el informe de Ecuador se centraron en tres temas que comenzaron a abordarse ese día: la prevención de las desapariciones forzadas, la investigación y búsqueda; así como la reparación.

Ecuador ante Comité contra Desapariciones Forzadas habla del caso Malvinas: esto dijo Leer más

Alvear presentó lo que el Gobierno considera avances en la implementación de la Convención para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Señaló que la desaparición forzada es incompatible con el marco institucional y constitucional del país y que “no corresponde a una política de Estado”.

¿Qué se dijo sobre el espíritu de cuerpo?

Alvear señaló que las Fuerzas Armadas tienen proyectadas varias modificaciones en la formación del personal militar. Insistió en que las amenazas actuales son distintas, en referencia a la violencia derivada del crimen organizado y el narcotráfico.

“Estamos abiertos a ser parte de este sistema de escrutinio entre ustedes a fin de obtener resultados óptimos para el futuro”, insistió Alvear. Añadió que las Fuerzas Armadas mantienen procesos permanentes de capacitación. “No existe el mal denominado espíritu de cuerpo. Si Fuerzas Armadas tiene que alejarse y tiene que dejar que la justicia ordinaria administre justicia, lo hemos hecho”, señaló.

Víctor Allauca, también integrante de la delegación militar presente en la reunión, afirmó que la sola presencia de funcionarios militares es una muestra de transparencia. “Aquí están las fuerzas Armadas dando la cara al escrutinio mundial”, manifestó Allauca.

Leonardo Alvear (derecha) durante su participación ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Cortesía.

Una defensa al permanente estado de excepción

Uno de los cuestionamientos hacia Ecuador por parte de los relatores de la ONU fue el uso constante de estados de excepción en el país. Rosa Villa Quintana, integrante del Comité, señaló que algo excepcional no puede convertirse en permanente.

La delegación ecuatoriana negó que esa sea la situación, pese a los constantes decretos ejecutivos que han viabilizado los estados de excepción desde enero de 2024, durante la administración del presidente Daniel Noboa.

Las familias de Josué, Ismael, Nehemías y Steven esperan justicia tras el fallo de la Corte Constitucional por el Caso Malvinas Cortesía

Para sostener su postura, la delegación expuso dos argumentos. El primero es que se han observado los precedentes establecidos por la Corte Constitucional, en referencia a que ya no se invoca la figura de conflicto armado no internacional. El segundo es que los estados de excepción ahora se aplican de manera focalizada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!