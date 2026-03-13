Asamblea fija el 8 de diciembre como Día de Conmemoración por el caso Las Malvinas

El Legislativo aprobó reformas y un día conmemorativo tras la sentencia de la Corte Constitucional por el caso Las Malvinas.

La Asamblea Nacional estableció el 8 de diciembre como Día de Conmemoración por el caso Las Malvinas.

Con una mayoría abrumadora de 147 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 13 de marzo una resolución para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso Las Malvinas. La decisión aborda la desaparición forzada de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías, ocurrida en el sur de Guayaquil a manos de miembros de la Fuerza Aérea.

Como eje central de la reparación, el Parlamento declaró el 8 de diciembre como día conmemorativo en memoria de los cuatro menores. Esta fecha no solo servirá para realizar actos que preserven su recuerdo, sino que también impulsará una reforma a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, fortaleciendo el marco legal vigente.

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Posturas en el debate parlamentario

La moción, impulsada por la legisladora Inés Alarcón, subrayó la responsabilidad institucional de acatar las disposiciones del máximo organismo de control constitucional. Durante su intervención, Alarcón enfatizó que el cumplimiento de estas medidas es un paso ineludible para el Estado en su deber de justicia.

Pese al consenso generalizado en el hemiciclo, la votación registró dos posturas en contra provenientes de la bancada correísta. Las legisladoras Ana Raffo y Mabel Méndez fueron las únicas en manifestar su oposición al texto final de la resolución presentada ante el Pleno.

Se abre el debate en la #Sesión77 y se otorga la palabra a @InesAlarconOk, presidenta de @SeguridadAN.



Destaca que corresponde a esta Legislatura adoptar las medidas dispuestas por la @CorteConstEcu orientadas a la reparación integral y preservación de la memoria. — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 13, 2026

Sanción y medidas de reparación

Este proceso legislativo se deriva de una de las sentencias más severas en la historia de las Fuerzas Armadas. Once militares involucrados en el crimen recibieron una condena de 34 años y ocho meses de prisión. Sin embargo, la resolución judicial va más allá de la privación de libertad, enfocándose en la reparación integral de las familias afectadas.

Entre las medidas dispuestas, se incluye la obligación de ofrecer disculpas públicas en un acto organizado según la voluntad de los familiares y transmitido por medios de comunicación. Asimismo, el caso será incorporado al Museo de la Memoria y se recuperará un espacio público en Guayaquil dedicado a la niñez, consolidando así un compromiso estatal contra la impunidad y el olvido.

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