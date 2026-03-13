Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Justicia

Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional estableció el 8 de diciembre como Día de Conmemoración por el caso Las Malvinas.X:@AsambleaEcuador

Asamblea fija el 8 de diciembre como Día de Conmemoración por el caso Las Malvinas

El Legislativo aprobó reformas y un día conmemorativo tras la sentencia de la Corte Constitucional por el caso Las Malvinas.

Con una mayoría abrumadora de 147 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 13 de marzo una resolución para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso Las Malvinas. La decisión aborda la desaparición forzada de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías, ocurrida en el sur de Guayaquil a manos de miembros de la Fuerza Aérea.

Como eje central de la reparación, el Parlamento declaró el 8 de diciembre como día conmemorativo en memoria de los cuatro menores. Esta fecha no solo servirá para realizar actos que preserven su recuerdo, sino que también impulsará una reforma a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, fortaleciendo el marco legal vigente.

RELACIONADAS
Leonardo Alvear (derecha9 durante su participación ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas.

Ecuador ante Comité contra Desapariciones Forzadas habla del caso Malvinas: esto dijo

Leer más

Posturas en el debate parlamentario

La moción, impulsada por la legisladora Inés Alarcón, subrayó la responsabilidad institucional de acatar las disposiciones del máximo organismo de control constitucional. Durante su intervención, Alarcón enfatizó que el cumplimiento de estas medidas es un paso ineludible para el Estado en su deber de justicia.

Pese al consenso generalizado en el hemiciclo, la votación registró dos posturas en contra provenientes de la bancada correísta. Las legisladoras Ana Raffo y Mabel Méndez fueron las únicas en manifestar su oposición al texto final de la resolución presentada ante el Pleno.

RELACIONADAS

Sanción y medidas de reparación

Este proceso legislativo se deriva de una de las sentencias más severas en la historia de las Fuerzas Armadas. Once militares involucrados en el crimen recibieron una condena de 34 años y ocho meses de prisión. Sin embargo, la resolución judicial va más allá de la privación de libertad, enfocándose en la reparación integral de las familias afectadas.

Entre las medidas dispuestas, se incluye la obligación de ofrecer disculpas públicas en un acto organizado según la voluntad de los familiares y transmitido por medios de comunicación. Asimismo, el caso será incorporado al Museo de la Memoria y se recuperará un espacio público en Guayaquil dedicado a la niñez, consolidando así un compromiso estatal contra la impunidad y el olvido.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Sindicatos marchan en Quito contra acuerdo laboral del Gobierno de Noboa

  2. "Estoy cansado de esta industria": Labrinth arremete en contra de Euphoria y su sello

  3. Louis Theroux expone el mundo de la 'Machosfera' en el nuevo documental de Netflix

  4. Shein en problemas: Demanda de Suzette Quintanilla por uso de la imagen de Selena

  5. Municipio de Guayaquil suma 695 nuevos agentes de control municipal

LO MÁS VISTO

  1. La compañía peruana Alicorp compra la empresa ecuatoriana que fabrica Bonella

  2. Marchas en Quito hoy: vías afectadas por movilizaciones este viernes

  3. Masacre en Playas: asesinados eran estudiantes que celebraban graduación colegial

  4. Puente entre Guayaquil y Daule se deteriora y peatones denuncian alto riesgo

  5. Abogado de Álvarez solicita cambiar prisión preventiva por presentaciones periódicas

Te recomendamos