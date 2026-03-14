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María Corina Machado
María Corina Machado (der.) junto al congresista Mario Díaz-Balart (izq.) tras una reunión en el Capitolio, Washington, el 20 de enero de 2026.Foto: EFE

Machado denuncia que el Gobierno de Rodríguez "pretende prolongar el terror"

Dice luego de que un tribunal le haya negado la amnistía a Perkins Rocha, asesor jurídico  

La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado denunció este sábado 14 de marzo que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez "pretende prolongar el terror", luego de que un tribunal le haya negado la amnistía a Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición antichavista y de la exdiputada.

"Negar la amnistía selectivamente es represión. El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela, que ya están tan cerca. ¿Saben qué? No podrán", expresó Machado en la red social X.

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La opositora, quien esta semana visitó Chile para asistir a la investidura del ultraderechista José Antonio Kast, afirmó que Venezuela decidió ser libre y que se ha "avanzado muchísimo" en este proceso.

"Hoy, con cada abuso del régimen no nos paralizan, sino que se fortalece la convicción de que este proceso es indetenible. Es muy emocionante ver cómo los venezolanos dentro y fuera del país cada día recuperan su voz y los espacios secuestrados", señaló.

María Corina Machado se refiere a Rocha

Machado aseguró que Rocha "es un ciudadano ejemplar", además de "un hombre valiente, un extraordinario padre de familia y un excelente jurista".

"El régimen lo secuestró durante 17 meses por la potencia y precisión de su palabra. Por decir y defender la verdad. Hoy sigue preso en su casa con un grillete electrónico en el tobillo y le niegan la amnistía", dijo.

Llamado a la comunidad internacional

La premio nobel hizo un llamado a la comunidad internacional a "mantenerse alerta, acompañar la demanda legítima de los familiares y organizaciones de DD.HH. y aumentar la presión", al denunciar que las "prácticas represivas del régimen siguen ocurriendo".

"Perkins Rocha y todos los presos políticos deben estar plenamente libres. No excarcelados, no judicializados. ¡Libres! El régimen cree que a través de su 'justicia' selectiva demuestra que tiene poder y control. Los venezolanos sabemos que, en realidad, ellos temen a una nación que ha decidido ser libre", sostuvo.

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Rocha denunció este viernes que un tribunal con competencia en terrorismo le negó la solicitud de amnistía que pidió en febrero pasado por considerar que su causa está excluida de la Ley de Amnistía, aprobada por el Parlamento.

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