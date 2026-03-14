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Damián Díaz es la figura más experimentada de Guayaquil City.CORTESIA

Guayaquil City vs Barcelona SC: hora canal, previa y dónde ver EN VIVO a Damián Díaz

Barcelona SC llega motivado tras clasificar a la fase de grupos de la Libertadores, pero ahora debe enfocarse en LigaPro

Barcelona SC vive días felices. Esta semana aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, un logro que significa dinero, prestigio y tranquilidad en lo deportivo, pero este domingo 15 de marzo desde las 18:15 puede que los "días" cambien, cuando enfrente al Guayaquil City de Damián por la fecha 4 de LigaPro en el estadio Chucho Benítez, el partido se podrá ver por la señal de Zapping Sport.

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El ambiente en el plantel amarillo es de celebración: los jugadores compartieron incluso una parrillada para festejar el objetivo alcanzado.

La alegría también se trasladó a los hinchas. El club permitió que los socios asistieran a uno de los entrenamientos, donde pudieron acercarse a sus ídolos, tomarse fotografías y pedir autógrafos a sus jugadores favoritos.

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Darío Benedetto, delantero de Barcelona SC.CARLOS KLINGER
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Sin embargo, esos días de felicidad podrían ponerse a prueba en la cuarta fecha de la LigaPro. Al frente estará el equipo de su exídolo, Damián “Kitu” Díaz, que regresa a enfrentarse al club donde escribió gran parte de su historia y que, además, todavía no sabe lo que es ganar desde su retorno a la Serie A.

Díaz y un duelo cargado de emociones

El partido tendrá un ingrediente especial para la hinchada y para el propio Kitu Díaz. Será la primera vez que el mediocampista se enfrente oficialmente a Barcelona desde su salida del club.

Barcelona SC
Barcelona SC busca meterse en la pelea por el liderato de la LigaPro 2026.ALEX LIMA

La relación entre el volante argentino y Barcelona sigue siendo muy cercana. Prueba de ello ocurrió esta misma semana, cuando Díaz debía cobrar las cuotas 17 y 18 de una extensa deuda que el club mantiene con él. El jugador tenía la posibilidad de exigir el pago inmediato y, en caso de incumplimiento, Barcelona podía ser sancionado con la pérdida de tres puntos.

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Sin embargo, el Kitu envió una carta señalando que llegó a un acuerdo con el club amarillo para recibir el pago después del 16 de marzo, un gesto que volvió a demostrar el cariño que mantiene por la institución donde se convirtió en ídolo.

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