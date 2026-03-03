Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

consejo de la judicatura
Fachada del Consejo de la Judicatura, entidad que dispuso la suspensión de la jueza Daniela Ayala por dolo en el Caso Magnicidio FV.foto: Expreso

Suspensión de jueza Daniela Ayala por dolo en Caso Magnicidio FV

Medida preventiva: Suspendida la jueza Ayala por dolo. Podría ser destituida del cargo según el Código Judicial

El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió este lunes, 2 de marzo de 2026, la suspensión temporal de la magistrada Daniela Ayala Álvarez. La medida, que se extenderá por tres meses sin goce de haber, responde a la presunta comisión de una falta gravísima de dolo durante su actuación en el proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio.

La decisión del organismo se fundamenta en que Ayala, mientras integraba la Unidad Judicial de Garantías Penales de Pichincha, emitió medidas cautelares a favor de procesados clave como Xavier Jordán y el exministro José Serrano. Según la Judicatura, dicha resolución carecía de sustento, pues no formaba parte de los requerimientos presentados por la Fiscalía General del Estado.

RELACIONADAS
Amanda Villavicencio

Amanda y Tamia Villavicencio desmienten a alias Pipo: "Carece de pruebas válidas"

Leer más

Medida preventiva y antecedentes

La Judicatura enfatizó que esta suspensión no constituye aún una sanción definitiva, sino una medida preventiva vigente mientras se desarrolla el sumario administrativo. Cabe recordar que Ayala ya se había apartado del caso a mediados de enero, tras alegar una supuesta campaña de desprestigio en su contra.

No es la primera vez que la conducta de la magistrada genera controversia. Durante la audiencia de formulación de cargos en septiembre de 2025, sus expresiones contra la fiscal Ana Hidalgo derivaron en quejas administrativas que ya le habían costado suspensiones previas. En este proceso también figuran como señalados el exasambleísta Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, todos bajo la sospecha de ser autores intelectuales del crimen ocurrido en agosto de 2023.

RELACIONADAS

Riesgo de destitución por falta gravísima

El panorama legal para Ayala se complicó el pasado 16 de enero, cuando un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha ratificó que la jueza incurrió en error inexcusable y dolo. Esta declaratoria técnica es determinante para su futuro profesional.

De acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, estas figuras legales se tipifican como faltas gravísimas. Bajo este marco normativo, el proceso disciplinario que actualmente avanza en el Consejo de la Judicatura podría culminar con la destitución definitiva de la servidora judicial, cerrando así un capítulo de cuestionamientos sobre su imparcialidad en uno de los casos más sensibles del país.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Hospitales afganos desbordados por civiles muertos en los bombardeos de Pakistán

  2. ¿Qué pasa en Chile con la transición entre Kast y Boric?

  3. Kast pone fin al traspaso con Boric y acusa "falta de información y transparencia"

  4. En el concurso para fiscal general aparece Víctor Coffre Morán: ¿Quién es?

  5. Caso Goleada: Tribunal exige la presencia de Fiscalía en audiencia de Aquiles Álvarez

LO MÁS VISTO

  1. John Reimberg sobre el toque de queda: “Quédense en sus casas. Estamos en una guerra"

  2. Matriculación vehicular marzo 2026: Turnos y requisitos para placas terminadas en 2

  3. Tribunal fija nueva fecha para la audiencia de apelación de Aquiles Álvarez

  4. Vivienda en La Unión colapsa durante visita humanitaria de Rovira y Gellibert

  5. Toque de queda en Ecuador: horarios y cómo se aplicaría

Te recomendamos