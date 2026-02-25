Caso Villavicencio: alias Pipo niega autoría del crimen y señala a Noboa desde España

Desde la Fiscalía de Zaragoza, el líder de Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo', acusó al presidente Daniel Noboa

Wilmer Chavarría, alias Pipo, fue detenido en España, tras retornar desde Marruecos, en África.

El capo ecuatoriano Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, señalado como máximo líder de la organización criminal Los Lobos, negó este miércoles 25 de febrero de 2026 haber participado en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 y acusó al presidente Daniel Noboa de haber ordenado el crimen.

La declaración se dio en dependencias de la Fiscalía de Zaragoza, en España, donde el detenido compareció en el marco de un proceso de cooperación judicial solicitado por la Fiscalía ecuatoriana.

La comparecencia en España

Según información difundida por la agencia EFE y fuentes del equipo jurídico del procesado, Chavarría acudió a la diligencia acompañado de su abogado, bajo custodia de tres policías españoles y cuatro miembros de cuerpos especiales.

Actualmente permanece recluido en la prisión de Zuera, a la espera de que se resuelva el proceso de extradición iniciado por las autoridades ecuatorianas.

Durante la comparecencia respondió a las preguntas formuladas por la fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional y por su defensa, pero se negó a contestar los tres interrogantes remitidos por el Ministerio Público ecuatoriano.

Niega responsabilidad en el magnicidio

El asesinato de Fernando Villavicencio ocurrió en agosto de 2023, en medio de la campaña electoral, y generó una fuerte conmoción política y social en el país. Desde entonces, las investigaciones han vinculado a estructuras del crimen organizado.

En su declaración, ‘Pipo’ rechazó ser el autor intelectual o material del atentado y sostuvo que no tuvo participación en los hechos.

Una acusación directa al presidente

Lo que marcó la diligencia fue la acusación directa contra el presidente Daniel Noboa, a quien señaló como responsable de haber ordenado el asesinato del entonces candidato presidencial.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del Gobierno ecuatoriano frente a estas declaraciones.

Chavarría enfrenta en Ecuador procesos vinculados al crimen organizado. Su posible extradición es clave para el avance de investigaciones relacionadas con estructuras delictivas que operan dentro y fuera del país.

