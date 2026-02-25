Fenocin convoca a organizaciones para planificar revocatoria de mandato de Noboa

Guido Perugachi, de la Fenocin, llamó a las organizaciones a que se unan a la revocatoria y niega dialogar con Noboa

Guido Perugachi, presidente de la Fenocin (i), convocó a las organizaciones y colectivos a establecer una hoja de ruta para impulsar la revocatoria del mandato de Daniel Noboa.

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Guido Perugachi, convocó este 25 de febrero de 2026 a las organizaciones sociales, colectivos y empresarios a reunirse el próximo lunes 5 de marzo para definir la hoja de ruta del proceso de revocatoria del mandato del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Perugachi hizo el llamado a las distintas organizaciones para "conformar la coordinadora plurinacional por la revocatoria del mandato" en su sede en Quito, en donde se "plantearán los ejes y rutas" que permitan desarrollar el proceso en contra de Noboa.

El dirigente también anunció que no dialogará con el régimen porque considera que el Ejecutivo ha trasgredido los derechos con las últimas medidas, entre ellas la reciente reforma al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad). "No solo de los municipios sino de todo el pueblo ecuatoriano, quienes hemos sido afectados en todo el territorio nacional", indicó.

Según el titular de la Fenocin, la decisión se adoptó luego de desarrollar el congreso y asamblea de las organizaciones bases de la Federación. "Esa es la postura porque dialogar con Noboa es validar lo que está haciendo mal en el país: corrupción, vulnerando los derechos".

A la par de ese proceso contra Noboa, la organización tiene previsto impulsar otras revocatorias en contra de otras autoridades, así como la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto, también conocida como la reforma de los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados), cuyo recurso se interpondrá el próximo 13 de marzo.

Más organizaciones se suman a la revocatoria

La invitación de la Fenocin se registra un día después de que las federaciones de Organizaciones Indígenas de Azuay (FOA) y la Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenoc) manifestaron que se sumarán al proceso que fue anunciado días atrás por la Alianza Nacional por el Rescate del Ecuador.

La revocatoria del mandato es una iniciativa desde los sectores sociales a la cual también apoyan el movimiento Pachakutik y dirigentes como Leonidas Iza, presidente de la Ecuarunari.

El trámite de la revocatoria

De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, el proceso de revocatoria de mandato puede activarse luego de que haya transcurrido el primer año de gestión del presidente y con el respaldo del 10 % del padrón electoral.

La Alianza Nacional por el Rescate del Ecuador ya dio un paso en el proceso y obtuvo la copia certificada del plan de gobierno de Noboa presentado para el período 2025-2029 por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y tiene previsto solicitar los formularios del trámite en mayo.

