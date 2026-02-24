Expreso
Dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores del Azuay anunció que se sumará a l marcha social del 13 de marzo.Claudia Pazán

Frente de Trabajadores de Azuay anuncia movilización contra reforma laboral

Los sindicalistas exigen la derogatoria del acuerdo del Ministerio del Trabajo. Se anuncia demanda de inconstitucionalidad

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) del Azuay anunció que se sumarán a la marcha del 13 de marzo de 2026 en contra de la pretendida reforma laboral a través del acuerdo ministerial acuerdo MDT-2026-046. 

Dicho acuerdo, según consta en el documento, tiene por objeto "expedir la regulación al procedimiento de autorización de turnos u horarios especiales; así como, la distribución de la jornada semanal laboral; y, los acuerdos para la distribución de la jornada laboral eficiente para el desarrollo". 

Edison Deleg, representante de los trabajadores de la salud, reseñó que el presidente Daniel Noboa no respeta los resultados de la consulta popular en la que el pueblo votó en contra de la flexibilización laboral y que hoy "pretende reformar la ley y la Constitución mediante decretos". 

"Ganamos en las urnas al Presidente de la República. Un Gobierno que no respeta la ley, que no respeta la Constitución ni el Estado de derecho es que estamos viviendo en una dictadura", sostuvo. 

Inconstitucionalidad del acuerdo ministerial

Óscar Reinoso, presidente del FUT del Azuay, exigió al Ministerio del Trabajo que derogue el acuerdo ministerial y que el ministro "no pretenda engañar a los trabajadores con falsas declaraciones". 

Esto sobre la disposición textual del documento que reseña "el presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial" y que además está firmado por el ministro Harold Burbano. 

Advirtieron con demandar la inconstitucionalidad del acuerdo ministerial si no se da de baja el mismo. 

Revocatoria del mandato

Además, Deleg señaló que también se analiza la propuesta de la revocatoria del mandato del presidente Noboa. "Esta es una salida constitucional y los trabajadores estaremos participando. De una u otra forma el Ecuador debe expresarse", dijo. 

También el dirigente de la salud puntualizó que el Gobierno no ha frenado la violencia criminal en el país y tampoco ha cubierto las necesidades de salud ante la crisis que existe, por ejemplo, en el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca. “Es un Gobierno que no cumple lo que prometió (en campaña) y no puede seguir al frente del país”, apuntó Deleg.

