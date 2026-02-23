Nuevo aeropuerto de Cuenca: en mayo habrán detalles del proyecto

Se han recabado datos Meteorológica por 16 meses. El estudio preliminar lo realizará una empresa canadiense

Informe preliminar para el nuevo aeropuerto de Cuenca se presentará a finales de abril o primeros día de mayo.

La factibilidad de un nuevo aeropuerto internacional para Cuenca tendrá listo un primer informe preliminar para finales de abril.

La empresa canadiense EXP lleva adelante el analisis de los datos recolectados por la estación Meteorológica de Tarqui. Los estudios preliminares tiene una inversión de 20.000 dólares.

Informe preliminar de nuevo aeropuerto

José Luis Aguilar, director de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca (Corpac) detalló que se contrató con ayuda de la Airport Council International que es miembro el aeropuerto de la ciudad a una empresa especializada en la interpretación de datos meteorológicos para proyectos aeroportuarios y que el informe estará listo entre la última semana de abril y los primeros días de mayo de este 2026.

“Se cumplió un año de recopilación de información meteorológica del Tarqui y es importante tener una estudio preliminar, no concluyente, que defina cómo van las cosas hasta ahora”, señaló.

La aspiración de la autoridad aeroportuaria de Cuenca es que los resultados revelen que el sitio seleccionado es el idóneo para el nuevo aeropuerto dado que los equipos técnicos, previamente, establecieron que en la parroquia Tarqui es el “único sitio en el que se podría intentar un nuevo aeropuerto”.

Sin embargo de no ser así, Aguilar fue cauto en puntualizar que efectivamente hay un margen que pueda revelar cierta alerta roja con respecto a las condiciones climáticas. “El informe no es conclusivo y habría que continuar con la recolección de datos por los cuatro o cinco años siguientes”, dijo.

El funcionario puntualizó que también se debe tomar en consideración que en los dos últimos años (2024 y 2025) se ha atravesado por cambios climáticos bien marcados: sequía e invierno prolongado.

Este informe preliminar se pondrá en conocimiento del directorio de la CORPA, en el que está en el Municipio de Cuenca, la Dirección General de Aviación Civil, el Ministerio de Transporte e Infraestructura y el Ministerio de la Producción.

Análisis concesión del proyecto

Al ser estos estudios preliminares necesariamente Cuenca deberá esperar al menos cuatro años más la recolección de datos para tener el informe definitivo y una vez superado esto se deberá pasar a una segunda fase del proyecto.

Se tendrán que contratar los estudios de aeronavegabilidad y los de factibilidad aeronáutica, y luego ver el tema del diseño como tal del aeropuerto, infraestructura, vías de acceso, el diseño del terminal, de la pista. “Son muchos estudios, y claro, ahí ya habría que ver qué modelo económico se va a seguir. Quito y Guayaquil, por ejemplo, optaron por la concesión”, dijo el director de la Corpac.

A esto se suma el hecho de que el Gobierno Nacional apunta a construir un aeropuerto en Taura, el cual no beneficiaria ni aportaría en nada ni a la provincia de Azuay ni a la ciudad de Cuenca. "Taura está muy lejos del Azuay para efectos prácticos de lo que buscamos, que es incentivar el turismo y la productividad. Vemos que Cuenca se merece un aeropuerto propio internacional” sostuvo Aguilar.

