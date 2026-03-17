Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

bodo
Maxi Araujo, jugador del Sporting, celebra ante el lamento de uno de lo jugadores del Bodo.EFE

Bodo terminó el sueño de Champions con una terrorífica goleada ante Sporting

El humilde equipo noruego, que llegó a ser la sorpresa de los octavos de final se despidió con una remontada portuguesa

El Sporting logró este martes 17 de marzo una remontada que se antojaba difícil en la prórroga y que selló su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones con una victoria 5-0 frente al Bodo/Glimt, que puso fin en Lisboa a su hazaña europea, tras haber llegado a octavos como la sorpresa.

RELACIONADAS

Los goles de Gonzalo Inácido (34'), Pedro Goncalves (61), Luis Javier Suárez (78'), Maximiliano Araújo (92') y Rafael Nel al 120+1', fueron suficientes para demostrar la experiencia de un equipo portugués que no se guardó nada.

Los locales salieron al campo con un objetivo claro: conseguir la remontada después de caer en la ida 3-0, y demostraron un fútbol diferente al que jugaron en Noruega, más enérgico y dinámico, descansados tras no haber jugado partido este fin de semana en la Liga de Portugal.

CONGRESO ORDINARIO DE fef (14105683)

Francisco Egas en la FEF: Así queda el Consejo Directivo para el ciclo 2027-2031

Leer más

De hecho, los locales dominaron el campo y el balón durante todo el partido, generando múltiples ocasiones de gol en la primera parte que se encontraron con la defensa noruega y su portero; y la mala puntería.

La primera amarilla del partido, que marcó la tónica de tensión entre los jugadores de ambos equipos, llegó apenas seis minutos después del pitido inicial y fue para Blomberg por una falta sobre Araújo.

La ocasión más clara de anotar para los 'leones' fue en el minuto 10 cuando el internacional colombiano Luis Suárez, uno de los mayores goleadores de la Liga de Portugal, remató a puerta y Haikin logró parar lo que los aficionados ya cantaban como gol.

No fue la única parada de Haikin, que interceptó todos los disparos que lo mandaron los sportinguistas sin darles tregua para adelantarse en el marcador.

La sequía del Sporting terminó en el minuto 34 con un cabezazo de Gonçalo Inácio en el área para rematar un córner con el que los locales se pusieron por delante, manteniendo la esperanza de avanzar en la competición europea.

La mayor oportunidad para los noruegos llegó en el minuto 42 tras un córner que pegó en el larguero. En resto fue un concierto de Sporting que inscribió su nombre en cuartos.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. 'Lighter', de Carin León y Jelly Roll, es el primer sencillo del Mundial 2026

  2. 'Dune 3' revela su primer tráiler: así luce el oscuro final de la trilogía

  3. Bodo terminó el sueño de Champions con una terrorífica goleada ante Sporting

  4. Shakira planea construir su propio estadio para cerrar su gira en España

  5. Fatal siniestro deja una persona muerta y otra herida en la autopista Cuenca- Azogues

LO MÁS VISTO

  1. Adultos mayores y devolución del IVA: pasos para consultar pagos pendientes

  2. Semana Santa 2026 en Ecuador: ¿Cuándo cae el próximo feriado de abril?

  3. La nueva sobretasa que Colombia impondrá a Ecuador entraría en vigencia en pocos días

  4. Ecuador ante la ONU por desapariciones forzadas: la militarización fue injustificable

  5. Luisa González responde a Noboa por acusaciones sobre viaje a Colombia

Te recomendamos