Bodo terminó el sueño de Champions con una terrorífica goleada ante Sporting

El humilde equipo noruego, que llegó a ser la sorpresa de los octavos de final se despidió con una remontada portuguesa

Maxi Araujo, jugador del Sporting, celebra ante el lamento de uno de lo jugadores del Bodo.

El Sporting logró este martes 17 de marzo una remontada que se antojaba difícil en la prórroga y que selló su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones con una victoria 5-0 frente al Bodo/Glimt, que puso fin en Lisboa a su hazaña europea, tras haber llegado a octavos como la sorpresa.

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Los goles de Gonzalo Inácido (34'), Pedro Goncalves (61), Luis Javier Suárez (78'), Maximiliano Araújo (92') y Rafael Nel al 120+1', fueron suficientes para demostrar la experiencia de un equipo portugués que no se guardó nada.

¡¡¡LOCURA Y REMONTADA CONSUMADA!!! RAFAEL NEL MARCÓ EL ¡5-0! DE SPORTING CP CONTRA BODO GLIMT EN LA VUELTA DE LOS OCTAVOS DE LA #CHAMPIONSxESPN.



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Los locales salieron al campo con un objetivo claro: conseguir la remontada después de caer en la ida 3-0, y demostraron un fútbol diferente al que jugaron en Noruega, más enérgico y dinámico, descansados tras no haber jugado partido este fin de semana en la Liga de Portugal.

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De hecho, los locales dominaron el campo y el balón durante todo el partido, generando múltiples ocasiones de gol en la primera parte que se encontraron con la defensa noruega y su portero; y la mala puntería.

La primera amarilla del partido, que marcó la tónica de tensión entre los jugadores de ambos equipos, llegó apenas seis minutos después del pitido inicial y fue para Blomberg por una falta sobre Araújo.

La ocasión más clara de anotar para los 'leones' fue en el minuto 10 cuando el internacional colombiano Luis Suárez, uno de los mayores goleadores de la Liga de Portugal, remató a puerta y Haikin logró parar lo que los aficionados ya cantaban como gol.

No fue la única parada de Haikin, que interceptó todos los disparos que lo mandaron los sportinguistas sin darles tregua para adelantarse en el marcador.

La sequía del Sporting terminó en el minuto 34 con un cabezazo de Gonçalo Inácio en el área para rematar un córner con el que los locales se pusieron por delante, manteniendo la esperanza de avanzar en la competición europea.

La mayor oportunidad para los noruegos llegó en el minuto 42 tras un córner que pegó en el larguero. En resto fue un concierto de Sporting que inscribió su nombre en cuartos.

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